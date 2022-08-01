РФ перекидає на південь України велику кількість військ. Їх планують залучити для ведення бойових дій проти Збройних сил України.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Росія планує залучити тактичні групи повітряно-десантних військ. Для цього РФ виводила війська з інших напрямків.

Окупанти перекинули з Донецької області тактичні групи повітряно-десантних військ до Херсону. Також війська перенаправили зі Східного військового округу, які використовувалися для атаки на Слов’янськ. Особовий склад також перекидають до окупованого Криму. “Вони нарощують війська, готуються до нашого контрнаступу (ред. — на півдні України) і, можливо, готуються розпочати свій наступ. Для них південь є ключовим, перш за все через Крим”, – сказав він.

За словами представника ГУР МО Вадима Скібіцького, якби РФ виграла битву на півдні і сході України, то продовжила б наступальні операції. Вони б спробували захопити більше території України з залученням підрозділів, які зараз формуються в Росії.

“Зараз вони створюють стрілецькі батальйони резервістів у кожному російському військовому окрузі та третій армійський корпус у Західному військовому окрузі (ред. — Росії), — сказав він.

Збройні сили України намагаються зміцнити свої позиції та посилюють активність на відповідних напрямках. Він вважає, що “стратегічно у Росії немає шансів виграти цю війну”. Пересування російських військ стало відповіддю на український контрнаступ.

Представник розвідки наголосив, що Україні потрібна допомога в підготовці військ за кордоном та додаткова зброя.