Про це повідомило Foreign Policy.
Видання послалося на трьох високопосадовців європейських оборонних відомств. За їхніми словами, раніше біля кордонів північної Європи перебувало 30 тисяч російських військових. Нині ж там залишився лише “кістяк складу”.
Анонімний чиновник однієї зі скандинавських країн наголосив, що скорочення військ, яке відбувається з лютого 2022 року, є дуже значним.
“Росія протягом десятиліть тримала біля нас сухопутні війська, які зараз практично випарувалися”, – заявив військовий чиновник.
Натомість чисельність російського Північного флоту майже не змінилася. У районі зберігається потужне угруповання повітряних сил.
Видання припустило, що виведення особового складу було потрібно для поповнення втрат на фронті в Україні. Більша частина військових належали до 6-ї загальновійськової армії.
Москва передислоковує з північної Європи і військову техніку, зокрема перевозять зенітні комплекси та ракети. Чинні та колишні співробітники оборонних відомств США та Європи вважають, що Росія залишиться загрозою у довгостроковій перспективі. Зокрема для країн Балтії.
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