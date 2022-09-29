Так званий "народний" супутник, який був придбаний фондом волонтера Сергія Притули за кошти мільйонів українців, вже дає результати на полі бою. Завдяки зробленим з нього знімках Збройні сили України знищили десятки одиниць бойової техніки російських окупантів.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Резніков провір робочу зустріч з Сергієм Притулою, представниками Міноборони та української розвідки. На зустрічі обговорили результати роботи супутника ICEYE, доступ до якого було придбано за кошти українців.

“Як, мабуть, усі пам’ятають, завдяки пожертвам українців сили оборони України отримали доступ до інформації з угрупування супутників компанії ICEYE. Один супутник повністю працює на потреби нашої оборони, ще майже два десятки залучаються, коли є необхідність”, – уточнив Резніков.

За його словами, коли зібрані кошти спрямували на посилення космічної розвідки, то очікували на покращення спроможностей ЗСУ, і всі ці очікування повністю виправдали себе.

Вже деякий час українські воїни отримують дані з супутників ICEYE, які розшифровують та опрацьовують експерти з Міноборони

“Зі зрозумілих причин не можу розкрити усіх подробиць, але тільки уявіть: за перші два дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Її виявили тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників”, – додав міністр.

Координати знайденої техніки передали українським воїнам для вогневого ураження у районах населених пунктів Хрещенівка та Українка (Херсонська область), а також поблизу населеного пункту Новоселівка (Донецька область).

“Фактично, тільки за ці два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт з супутниками. Але головне – це допомагає зберегти життя наших воїнів, які безцінні”, – повідомив Резніков.

Міністр оборони додав, що завдяки доступу до супутників ЗСУ збільшили здатність виявляти та завдавати ударів по окупантах. За словами Резнікова, супутник може виявляти ворожу техніку у будь-яку пору року чи час доби.

Також серед переваг супутника те, що ЗСУ самі мають змогу визнати, звідки та коли отримувати необхідні дані.

“Відомості надходять від аналітиків до бойових підрозділів дуже швидко. Російським окупантам буде складніше приховувати свої наміри, це ще більше ускладнить їхню логістику”, – наголосив міністр оборони.

Резніков подякував всім, хто допоміг придбати дані до супутника.

“Це – реальний внесок у зміцнення оборони України завдяки технологічній перевазі. Адже у російських військ таких можливостей немає”, – написав він.