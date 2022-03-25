Згідно з інформацією джерел CNN у Міністерстві оборони США, російські військові переміщують війська з Грузії в Україну.

Про це повідомляє CNN.

Сполучені Штати зафіксували переміщення певної кількості військ з Грузії. Водночас у Пентагоні не можуть назвати кількість військових, які переміщує Москва, або графік, за яким вони перебувають.

У США не знають, куди підуть війська з Грузії в Україні. Однак зазначається, що в Кремлі надають пріоритет своїй діяльності на Донбасі.

Водночас за оцінками США, російські війська мають 22 кораблі в Чорному морі, і хоча 15 з них є “надводними комбатантами”, решта – це десантні кораблі. Росіяни, ймовірно, могли б використати ці кораблі, аби завдати ракетний удар по Україні, але поки що цього не спостерігається.