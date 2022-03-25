Про це повідомляє CNN.
Сполучені Штати зафіксували переміщення певної кількості військ з Грузії. Водночас у Пентагоні не можуть назвати кількість військових, які переміщує Москва, або графік, за яким вони перебувають.
У США не знають, куди підуть війська з Грузії в Україні. Однак зазначається, що в Кремлі надають пріоритет своїй діяльності на Донбасі.
Водночас за оцінками США, російські війська мають 22 кораблі в Чорному морі, і хоча 15 з них є “надводними комбатантами”, решта – це десантні кораблі. Росіяни, ймовірно, могли б використати ці кораблі, аби завдати ракетний удар по Україні, але поки що цього не спостерігається.
- Нагадаємо, що заступник начальника Генштабу РФ генерал-полковник Сергій Рудський заявив, що “перший етап” російського військового плану в Україні завершено. Тепер російські війська зосередяться на Донбасі.
- За словами джерел американської телерадіокомпанії CNN у міністерстві оборони США, у російських військ не вистачає крилатих ракет повітряного базування. Однак бригадний генерал, заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич заявив, що твердження про те, що в Росії закінчуються сили та ракети, не правдиві.