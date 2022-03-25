Заступник начальника Генштабу РФ генерал-полковник Сергій Рудський заявив, що "перший етап" російського військового плану в Україні завершено. Тепер російські війська зосередяться на Донбасі.

Про це повідомляє CNN.

“Загалом основні завдання першого етапу операції виконано. Бойовий потенціал Збройних Сил України значно знижений, що дало змогу, ще раз наголошую, сконцентрувати основні зусилля на досягненні головної мети — звільненні Донбасу”, — наголосив Рудський на брифінгу.

Зауваження Рудського прозвучали, коли просування військ РФ зупинилося навколо Києва і Харкова. Росія також не змогла досягти переваги над Україною в повітрі й зазнала великих втрат особового складу з початку вторгнення.

“Громадські та окремі експерти дивуються, що ми робимо в районі блокованих українських міст. Ці дії проводяться з метою заподіяти шкоду військовій інфраструктурі, техніці, особовому складу Збройних Сил України, результати яких дозволяють не лише зв’язати їхні сили та не допустити посилення угруповання на Донбасі. Також не дозволить їм цього зробити, поки російська армія повністю не звільнить території ДНР і ЛНР”, — зауважив Рудський.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що метою того, що російські чиновники називають “спеціальною військовою операцією” в Україні, є повна демілітаризація країни. Путін заявив, що війна йде за планом, але російські війська зазнали серйозних втрат: Рудський сказав на тому ж брифінгу, що в Україні було вбито 1 351 військовослужбовець і 3 825 отримали поранення. Водночас у США, НАТО та Україні вважають, що кількість втрат Росії значно більша.

“Спочатку ми не планували їх штурмувати, щоб не допустити руйнувань і мінімізувати втрати серед особового складу та мирного населення. І хоча ми не виключаємо такої можливості, однак, оскільки окремі угруповання виконають поставлені завдання, і вони успішно вирішуються, наші сили та засоби будуть зосереджені на головному – повному звільненні Донбасу”, — сказав Рудський.