Про це інформує Reuters.
Росія та Іран, які перебувають під санкціями Заходу, налагоджують тісніші відносини, щоб підтримати економіки країн та підірвати санкції Заходу, які і Москва, і Тегеран вважають невиправданими.
Санкції Заходу щодо російських нафтопродуктів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, змінили світові ринки палива: танкери користуються довшими маршрутами, а постачальники обирають екзотичні напрямки та способи транспортування. Своєю чергою, Іран роками перебуває під санкціями Заходу з обмеженим доступом до світових ринків.
Восени минулого року віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак оголосив про початок обмінних постачань нафтопродуктів з Іраном, але фактичні постачання почалися лише цього року.
За інформацією Reuters, у лютому та березні Росія поставила до Ірану до 30 000 тонн палива та дизельного пального. Всі обсяги постачалися залізницею з Росії через Казахстан і Туркменістан.
Одне з джерел повідомило, що деякі вантажі з паливом відправлялися з Ірану до сусідніх держав, зокрема до Іраку, вантажівками.
За словами трейдера на ринку нафтопродуктів Центральної Азії, Іран є виробником нафти і має власні нафтопереробні заводи, але останнім часом його споживання перевищило внутрішнє виробництво палива, особливо в його північних провінціях.
Російські нафтові компанії зацікавлені в експорті дизельного пального та палива до Ірану залізницею, оскільки експорт морським транспортом стикається з високими фрахтовими ставками та обмеженням цін, встановленим країнами G7. Однак, за даними Reuters, залізничний експорт стикається з вузькими місцями на маршруті.
“Ми очікуємо, що постачання палива до Ірану зростуть цього року, але ми вже бачимо кілька проблем з логістикою через перевантаженість залізниць. Це може перешкоджати зростанню експорту”, – повідомило одне з джерел, знайоме з постачання пального до Ірану.
- Російська Федерація збільшила постачання дизельного пального до Туреччини та Марокко, намагаючись перенаправити свої нафтопродукти напередодні ембарго ЄС.
- Вже цього року Кувейт планує збільшити експорт дизельного та авіаційного пального до Європи, допомагаючи континенту компенсувати падіння потоків з Росії. Близькосхідна країна розраховує збільшити постачання дизельного пального в Європу в п’ять разів — до 2,5 мільйона тонн.
- Згідно з торговими джерелами та даними відстеження, щонайменше чотири супертанкери, що належать Китаю, доставляють російську сиру нафту марки Urals до КНР, оскільки Москва шукає судна для експорту після запровадження обмеження цін на сировину.