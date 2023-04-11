Російська Федерація цього року вперше почала постачання пального до Ірану залізничним транспортом після того, як постійні покупці уникали торгівлі з РФ.

Про це інформує Reuters.

Росія та Іран, які перебувають під санкціями Заходу, налагоджують тісніші відносини, щоб підтримати економіки країн та підірвати санкції Заходу, які і Москва, і Тегеран вважають невиправданими.

Санкції Заходу щодо російських нафтопродуктів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, змінили світові ринки палива: танкери користуються довшими маршрутами, а постачальники обирають екзотичні напрямки та способи транспортування. Своєю чергою, Іран роками перебуває під санкціями Заходу з обмеженим доступом до світових ринків.

Восени минулого року віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак оголосив про початок обмінних постачань нафтопродуктів з Іраном, але фактичні постачання почалися лише цього року.

За інформацією Reuters, у лютому та березні Росія поставила до Ірану до 30 000 тонн палива та дизельного пального. Всі обсяги постачалися залізницею з Росії через Казахстан і Туркменістан.

Одне з джерел повідомило, що деякі вантажі з паливом відправлялися з Ірану до сусідніх держав, зокрема до Іраку, вантажівками.

За словами трейдера на ринку нафтопродуктів Центральної Азії, Іран є виробником нафти і має власні нафтопереробні заводи, але останнім часом його споживання перевищило внутрішнє виробництво палива, особливо в його північних провінціях.

Російські нафтові компанії зацікавлені в експорті дизельного пального та палива до Ірану залізницею, оскільки експорт морським транспортом стикається з високими фрахтовими ставками та обмеженням цін, встановленим країнами G7. Однак, за даними Reuters, залізничний експорт стикається з вузькими місцями на маршруті.

“Ми очікуємо, що постачання палива до Ірану зростуть цього року, але ми вже бачимо кілька проблем з логістикою через перевантаженість залізниць. Це може перешкоджати зростанню експорту”, – повідомило одне з джерел, знайоме з постачання пального до Ірану.