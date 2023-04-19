У Росії стали вивозити зі зберігання танки Т-55, які Радянський Союз почав виробляти в 1948 році. Країна-агресор нині намагається випускати нові танки, але потреба в них перевищує можливості їх виробляти.

Про це повідомило CNN.

Західні особи заявляють, що у Росії частіше звертаються до старих запасів, які датуються першими днями холодної війни. Неназвані особи зазначили, що вони не помітили великого зростання у збільшенні обладнання.

“Вони (росіяни, – ред.) почали з Т-80 і Т-90 (танків, – ред.), потім перейшли до Т-72, і справді, ми побачили перші Т-55, виведені з модернізації для ведення в бою, і ту саму картину на артилерійських знаряддях також”, — сказали чиновники.

Значні втрати на полі бою означають, що “якість російської армії з точки зору передового обладнання, швидше за все, знизиться, принаймні в найближчій перспективі”.

Також РФ через санкції відчуває обрізаний доступ до оптичних систем, оскільки країна покладалася на французький імпорт. Потенційно це означає, що нові танки оснащують старішими, менш складними системами, які можуть призвести до втрати до майже 2 кілометрів в дальності стрільби.

Хоча країна відчуває труднощі зі створенням нової зброї — у неї достатньо старішої зброї. У такий спосіб Москва буде пробувати компенсувати втрачене з точки зору передових технологій.

Розвідувальна платформа з відкритим кодом Oryx звітувала, що Росія втрачає близько 150 танків на місяць в Україні. Зокрема Кремль втратила 1 779 танків у період з лютого 2022 року по лютий 2023 року. Через це щонайменше один елітний російський підрозділ воює з 60-річними танками Т-62.