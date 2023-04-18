У США вперше визнали, що Росія може обходити обмеження цін на нафту, встановлене країнами Великої сімки (G7).

Про це свідчить попередження для американських компаній, опубліковане Міністерством фінансів США.

У повідомленні йдеться, що російську нафту можуть продавати вище встановленого порогу $60 за барель, зокрема, яку експортують через тихоокеанські порти, такі як Козьміно. Американські компанії можуть несвідомо надавати заборонені послуги, пов’язані з її перевезеннями.

“Американські постачальники послуг можуть не знати, що надають послуги, пов’язані з російською нафтою, купленою вище максимальної ціни, оскільки особи, які не є громадянами США, залучені до експорту, надають неповну або фальшиву документацію або використовують інші методи омани”, – йдеться в попередженні.

У Мінфіні описали дві основні схеми обходу санкцій. Однією з них є спуфінг або маніпуляція даними автоматичної системи ідентифікації (AIS) за допомогою потужних передавачів. Вони спотворюють сигнали танкерів та перешкоджають точному визначенню їхнього місця розташування.

Другою схемою є маніпуляція з документами. У такому випадку у ціну нафти без деталізації вносять додаткові витрати на фрахт, страхування, доставку, розмитнення тощо.

Зазначено, що від 5 грудня 2022 року обмеження цін на нафту становить 60 доларів. З 5 лютого 2023 року дизель та інші дорогі нафтопродукти коштують 100 доларів за барель, а за мазут та інші дешеві нафтопродукти — 45 доларів за барель.