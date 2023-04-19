За інформацією ЗМІ, навіть попри санкції Росія продовжує отримувати західні технології для виготовлення ракет. Така ситуація ставить під сумнів ефективність санкцій.

Про це повідомляє The New York Times.

Наприкінці березня офіційні особи США та Європейського Союзу обмінювалися інформацією про те, як заборонені технології попри санкції продовжували потрапляти до Росії.

Відповідно до слайдів із зустрічі 24 березня, отриманих The New York Times , податкові та торгові високопосадовці відзначили різке зростання чипів та інших електронних компонентів, які продаються в Росію через Вірменію, Казахстан та інші країни.

Вони поділилися інформацією про потік восьми особливо чутливих категорій чіпів та інших електронних пристроїв, які вони вважають критично важливими для розробки зброї, включаючи російські крилаті ракети, які РФ використовує для завдання ударів по території України.

Поки Україна намагається відкинути Росію зі своєї території, Сполучені Штати та їхні союзники ведуть паралельну боротьбу за те, щоб чіпи, необхідні для систем озброєнь, безпілотних літальних апаратів і танків, не потрапили до росіян.

Однак повністю обмежити доступ Росії до чіпів було проблемою, і Сполучені Штати та Європа не досягли явної перемоги. Хоча здатність Росії виробляти зброю зменшилася через санкції Заходу, країна все ще отримує обхідний доступ до багатьох електронних компонентів.

Американські офіційні особи стверджують, що широкі санкції, які вони запровадили у партнерстві з 38 іншими урядами, завдали серйозної шкоди військовому потенціалу Росії та підвищили витрати для Росії на закупівлю необхідних їй частин.

Немає сумніву, що торговельні обмеження значно ускладнюють для Росії отримання технологій, які можна використовувати на полі бою, значна частина яких розроблена фірмами в Сполучених Штатах і країнах-союзниках.

Прямі продажі чіпсів в Росію зі Сполучених Штатів і їх союзників різко впали до нуля. Американські офіційні особи кажуть, що Росія вже витратила більшу частину своїх поставок найточнішої зброї та була змушена замінити їх на деталі нижчої якості або підроблені, що робить її зброю менш точною.

Однак дані про торгівлю свідчать, що інші країни допомагають Росії отримати необхідне обладнання. Зокрема Росія почала більше імпортувати мікросхеми з Китаю. За даними мозкового центру Silverado Policy Accelerator, імпорт із жовтня по січень становив 50% або більше відсотків середнього довоєнного рівня щомісяця.

Поки Росія намагалася обійти обмеження, офіційні особи США постійно посилювали свої правила, зокрема додаючи санкції проти десятків компаній і організацій у Росії, Ірані, Китаї, Канаді та інших країнах. Сполучені Штати також розширили свої торговельні обмеження на тостери, фени та мікрохвильові печі, усі з яких містять чіпи, і створили “ударну групу з руйнівних технологій” для розслідування та судового переслідування незаконних діячів, які намагаються отримати конфіденційні технології.

Проте незаконну торгівлю чіпами правоохоронцям виявити важко через повсюдне поширення напівпровідників. У 2021 році компанії поставили клієнтам у всьому світі 1,15 трильйона мікросхем, поповнивши величезний світовий запас. Китай, який не є частиною режиму санкцій, викачує все складніші мікросхеми.

Асоціація промисловості напівпровідників, яка представляє найбільші компанії-виробники мікросхем, заявила, що співпрацює з урядом США та іншими сторонами для боротьби з незаконною торгівлею напівпровідниками, але контролювати їх потік надзвичайно важко.

Поки що російська армія, здається, покладалася на великий запас електроніки та зброї, накопичений до вторгнення. Але ця пропозиція може вичерпатися, що робить для Росії ще більш актуальним отримання нових поставок.

У звіті, опублікованому 18 квітня незалежною групою Conflict Armament Research, яка досліджує російську зброю, вилучену з поля бою, було виявлено перший відомий приклад виробництва зброї в Росії з мікросхемами, виготовленими після початку вторгнення.

Три ідентичні чіпи, виготовлені американською компанією на офшорній фабриці, були знайдені в безпілотниках Lancet, вилучених з кількох об’єктів в Україні в лютому та березні минулого року, заявив Деміен Сплітерс, який керував розслідуванням для CAR.

Сплітерс сказав, що його група не розкриває виробника чіпа, поки працює з компанією, щоб відстежити, як продукт опинився в Росії.

Ці чіпи не обов’язково були прикладом порушення експортного контролю, сказав Сплітерс, оскільки Сполучені Штати не вводили обмежень щодо цього конкретного типу чіпів до вересня. За його словами, чіпи були виготовлені в серпні і, можливо, були відправлені незабаром після цього.

Але він вважав їхню присутність доказом того, що великі довоєнні запаси електроніки в Росії остаточно закінчуються.

“Тепер ми почнемо перевіряти, чи будуть заходи контролю та санкції ефективними”, — сказав він.

Як показують документи березневої зустрічі, офіційні особи США та Європи дедалі більше стурбовані тим, що Росія отримує американські та європейські товари, перенаправляючи їх через Вірменію, Казахстан та інші країни Центральної Азії.

В одному документі, позначеному печаткою Бюро промисловості та безпеки США, мовиться, що у 2022 році Вірменія імпортувала на 515% більше чіпів і процесорів із Сполучених Штатів і на 212% більше з Європейського Союзу, ніж у 2021 році. Потім Вірменія експортувала 97% цього цієї ж продукції до Росії.

В іншому документі Бюро промисловості та безпеки визначило вісім категорій чіпів і компонентів, які вважаються критично важливими для розробки російської зброї, включно з одним, що називається польовою програмованою вентильною матрицею, яка була знайдена в одній моделі російської крилатої ракети KH-101.

Сполучені Штати та Європейський Союз нещодавно направили офіційних осіб до країн, які постачали більше до Росії, щоб спробувати скоротити цю торгівлю.