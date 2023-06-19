Джерело: Naval News

Зазначається, що причиною збільшення кількості дельфінів стало побоювання диверсій, які нібито можуть влаштувати українські водолази підрозділу Сил спеціальних операцій.

Відтак, за даними аналізу, зараз росіяни тримають у бухті 6-7 дельфінів, тоді як раніше їх кількість становила 3-4 особини.

“Патрулювання дельфінів побільшало за частотою і покриває велику територію. Тварини захищатимуть Севастополь від водолазів українського спецпризу, які можуть проникнути на базу Чорноморського флоту Росії. У морських ссавців є невід’ємна перевага у швидкості та силі навіть перед найбільш тренованим бойовим плавцем”, – відзначили у виданні.

Як повідомляється, бойові дельфіни – частина багаторівневої оборони Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті. Також туди входять кораблі спеціального призначення, гелікоптери, катери тощо.

Наголошено, що Росія вже давно тренує дельфінів у військових цілях, використовуючи водних ссавців для пошуку об’єктів або відлякування ворожих водолазів.