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18 травня

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У британській розвідці повідомили, як вплине на Кремль підрив залізничної колії в окупованому Криму

18 травня під Сімферополем з рейок зійшов потяг заблокувавши єдину залізничну колію до порту Севастополь, де базується Чорноморський флот (ЧФ). У британській розвідці повідомили, як це може вплинути на Кремль.

П’ятниця, 19 травня 2023, 10:07
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Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

Окупаційна влада Криму заявила що інцидент з потягом стався “через втручання сторонніх осіб”.

Розвідники наголосили, що РФ зможу швидко відновити пошкоджену колію, однак цей інцидент призведе до переривання поставок і, можливо, також озброєнь, таких як крилаті ракети “Калібр”, до Чорноморського флоту.

“Будь-який саботаж у цій чутливій зоні ще більше посилить стурбованість Кремля щодо його здатності захистити іншу ключову інфраструктуру в Криму. Півострів зберігає життєво важливу психологічну та матеріально-технічну роль у сприянні війни Росії в Україні”, – резюмували фахівці.

Теги: Британська розвідка, Війна в Україні, Крим, розвідка Великої Британії, розвідка, російсько-українська війна, Росія, Кремль

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