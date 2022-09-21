Президент США Джо Байден заявив, що Росія порушила основні принципи Уставу ООН. Президент РФ Володимир Путін знову погрожує світом ядерною зброєю, що є грубим порушенням режиму нерозповсюдження.

Про це повідомив американський лідер під час свого виступу на Генасамблеї ООН.

Байден наголосив, що Росії ніхто не погрожував і ніхто не прагнув конфлікту, крім неї самої. США хочуть, аби війна в Україні завершилась на справедливих умовах. Він наголосив, що російська армія катувала людей, створювала масові захоронення та війна має на меті знищити українську державу, бо нібито українці не мають права жити як народ.

Сполучені Штати тісно працюють з союзниками, аби не допустити можливість нападу Росії на терени НАТО. Україні вже надано військову та економічну допомогу на понад 25 млрд доларів. Також фінансово, гуманітарно та озброєнням допомогають понад 40 країн. США планують надавати допомогу Україні надалі.

Джо Байден відповів на погрози Путіна щодо застування ядерної зброї. Він нагадав, що її не можна починати, бо ядерну війну неможливо виграти.

“Сьогодні знову президент Путін загрожує ядерною війною Європі. Це грубе порушення режиму нерозповсюдження (ядерної зброї – ред.), а тепер Росія призиває нових солдатів у свої ряди, щоб брати участь у цій битві”, – заявив він.

Нині РФ оголосила часткову мобілізацію, що, на його думку, помилка та погана новина для російського народу. Також Москва прагне організувати фейковий референдум, який є порушенням Хартії ООН. Байден наголосив, що весь світ має побачити злочини, які скоїла РФ та її армія.