З початку листопада 2022 року вода витікає з Каховського водосховища на півдні України через шлюзи критичної гідроелектростанції, контрольованої російськими військами. У результаті супутникові дані показують, що рівень води у водосховищі впав до найнижчої позначки за три десятиліття.

Про це повідомляє NPR, посилаючись на супутникові дані і знімки компаній Planet та Maxar, на яких видно, як зменшується рівень води в водосховищі.

Під загрозою опинилися поставки питної води для сотень тисяч жителів, зрошення майже півмільйона гектарів сільськогосподарських угідь і система охолодження на Запорізькій атомній електростанції.

Наприкінці минулого тижня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що йому відомо про потенційний ризик, пов’язаний із падінням рівня води у водосховищі. “Хоча зниження рівня води не становить безпосередньої загрози ядерній безпеці, натомість – воно може стати джерелом занепокоєння, якщо це буде продовжуватися”, — заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель М. Гроссі.

Повідомляється, що Каховське водосховище — це остання водойма в мережі водосховищ уздовж річки Дніпро в Україні. З 1950-х років воно використовувався для забезпечення питною та поливною водою частини південних районів України – Херсонщини та Запоріжжя. Довгий канал, що веде від водосховища, також забезпечує постачання окупованого Росією Криму.

За словами Браяна Кунса, географа зі Шведського університету сільськогосподарських наук, який вивчав сільське господарство на півдні України, водосховище має важливе значення для забезпечення водою посушливих сільськогосподарських угідь у південній частині країни. Мережа каналів, що ведуть від водосховища, зрошує приблизно 200 000 гектарів сільськогосподарських угідь, які використовуються для вирощування соняшнику, зерна та овочів.

Зазначено, що дані радіолокаційної альтиметрії показують поточний рівень водойми на 14 метрах, що приблизно на 2 метри нижче його звичайної висоти. З грудня рівень води у водосховищі впав до найнижчого рівня за 30 років супутникових спостережень. У заяві місцевої влади в Telegram від 7 лютого сказано, що якщо рівень опуститься нижче 13,2 метра, система охолодження Запорізької атомної електростанції, яка працює на воді з водойми, опиниться під загрозою.

Також додається, що кілька міст, які покладаються на водосховище, включаючи Енергодар, Мелітополь і Бердянськ, можуть зіткнутися з нестачею води. Окремо зазначається, що всі три міста зараз перебувають під російською окупацією, тому мало що відомо про їх водопостачання.