Відлуння землетрусу в Туреччині та інших регіонах світу відчули й в Україні, відтак незначні поштовхи зафіксували системи сейсмічного моніторингу Хмельницької та Південноукраїнської АЕС.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома” в Telegram.

У компанії зазначили, що українські атомні електростанції здатні витримати землетруси магнітудою до 7 балів за шкалою Ріхтера.

За даними “Енергоатома” обладнанням, яке фіксує поштовхи земної кори, оснащені всі АЕС України. В режимі реального часу Головний центр спеціального контролю (ГЦСК) відстежує та реєструє будь-які відхилення від норми сейсмічної стійкості в районі розташування атомних станцій.

Президент “Енергоатома” Петро Котін зазначив, що всі українські АЕС проєктувалися з урахуванням сейсмічної активності регіону. При виборі майданчиків для будівництва обиралися ті ділянки, де найбільш безпечно. За його словами, вітчизняні атомні станції здатні витримати землетруси потужністю до семи балів.

Крім того, на українських АЕС працює аварійний захист енергоблоків: при шести балах блоки терміново зупиняються та переводяться у безпечний стан.

“Роботи з дослідження сейсмічної небезпеки НАЕК “Енергоатом” були виконані з урахуванням міжнародних рекомендацій МАГАТЕ і погоджені Держатомрегулювання України”, – розповіли у компанії.

А також наголосили, що кожні десять років проводиться переоцінка безпеки всіх реакторів на сейсмічну стійкість і за потреби вживаються додаткові заходи для захисту енергоблоків.

Зауважимо, що кількість жертв потужного землетрусу, який стався у Туреччині та Сирії 6 лютого, вже зросла до понад 9600 осіб.

За даними видання Reuters, сім’ї на півдні Туреччини та Сирії провели другу ніч на морозі, поки перевантажені рятувальники поспішають дістати людей з-під завалів через два дні після потужного землетрусу, який забрав життя понад 9 600 осіб.

У Туреччині десятки тіл загиблих – вкриті ковдрами, простирадлами та мішками для трупів – вишиковані на землі біля лікарні в провінції Хатай.

Багато хто в зоні стихійного лиха спав у своїх автомобілях або на вулицях під ковдрами, боячись повернутися в будівлі, зруйновані потужним землетрусом у 7,8 бала за шкалою Ріхтера вранці 6 лютого.

Рятувальники у Туреччині та в сусідній Сирії попередили, що кількість загиблих продовжуватиме зростати, адже деякі з тих, хто вижив, розповіли, що допомога ще не прибула на всі місця, де стався землетрус.

Нагадаємо, що перший землетрус, за яким через кілька годин послідував другий, майже такої ж потужності, стався близько 4-ї ранку 6 лютого. Більшість людей у цей час ще спали, тому не змогли оперативно зреагувати на стихійне лихо.

Землетрус зруйнував тисячі будівель, зокрема лікарні, школи та багатоквартирні будинки, поранив десятки тисяч і залишив незліченну кількість людей без даху над головою в Туреччині та у Сирії.