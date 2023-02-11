Про це інформує пресслужба Державної інспекції атомного регулювання України.

Державною інспекцією ядерного регулювання України видано розпорядження від 10 лютого 2023 року про обмеження експлуатації енергоблоків №3, 4, 5, 6 Запорізької АЕС, як об’єкта державного нагляду, внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки. Відтак експлуатація вказаних ядерних установок на енергетичних рівнях потужності є забороненою.

Держатомрегулюванням при виданні зазначеного розпорядження враховано, що промисловий майданчик Запорізької АЕС зазнає періодичних обстрілів, повітряні лінії зв’язку з енергетичною системою України зазнали пошкоджень.

Крім того, виробничі приміщення ЗАЕС, зокрема інформаційно-кризовий центр, не можуть використовуватися за призначенням через розташування у них російських військових. Внаслідок окупації експлуатуюча організація ДП “НАЕК “Енергоатом” немає належних можливостей для постачання товарно-матеріальних цінностей на Запорізьку АЕС.

У Держатомрегулюванні зазначили, що ці факти свідчать про порушення фундаментальних принципів створення безпеки атомних станцій як реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту, забезпечення культури безпеки, відповідальності експлуатуючої організації.

Також встановлено порушення вимог законодавства, норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки, документів дозвільного характеру, зокрема ліцензій на експлуатацію ядерних установок.

Через окупацію ЗАЕС експлуатуюча організація, з незалежних від неї причин, немає можливості для забезпечення постачання товарно-матеріальних цінностей для підтримки в робочому стані конструкцій, систем та елементів, важливих для безпеки, забезпечення аварійної готовності й реагування, що своєю чергою, не забезпечує надійність та експлуатацію, відповідно до регламентів технічного обслуговування та ремонтів.

Враховуючи вищезазначене, розпорядженням Держатомрегулювання обмежується експлуатація:

енергоблоку №3 у стані “зупин для ремонту”;

енергоблоку №4 у стані “холодний зупин”;

енергоблоків №№5-6 у стані “гарячий зупин”, з подальшим переведенням у “холодний зупин”.

“Обмеження діятимуть до усунення виявлених порушень. Експлуатація вказаних ядерних установок на енергетичних рівнях потужності може бути дозволена тільки після детальної інспекції Держатомрегулювання промислового майданчика Запорізької АЕС, перевірки усіх конструкцій, систем та елементів атомної електростанції”, – пояснили в Держатомрегулюванні.

А також додали, що така інспекція українського ядерного регулятора на Запорізькій АЕС стане можливою за умови деокупації, демілітаризації Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль уряду України.