Бундесвер посилить боротьбу з БПЛА через інциденти щодо шпигунства за навчанням ЗСУ

У Бундесвері планують ще більше інвестувати в технології боротьби з дронами. Минулими місяцями були помічені польоти підозрілих безпілотників над німецькими казармами – зокрема в тих місцях, де солдати Бундесверу тренують українських офіцерів зі зброї НАТО.

Про це повідомляє Tagesspiegel, посилаючись на власні джерела.

Зараз Бундесвер використовує ефекторну систему перешкод HP-47 для боротьби з безпілотниками. У ФРН почали закуповувати нові засоби такого типу на тлі випадків виявлення підозрілих дронів ще минулого літа.

Нині процес прискорюється, оскільки поки що засобів придушення БПЛА недостатньо.

У виданні зауважують, що підозрілі безпілотники минулого року були помічені не лише над місцями дислокації військових полігонів Ідар-Оберштайн у землі Рейнланд-Пфальц та Графенвер у Баварії, де проходять навчання українські військовослужбовці. У Мюнстері, Нижня Саксонія, також стався принаймні один інцидент, який можна класифікувати як “спробу шпигунства”. Там українські військові проходили навчання на БМП Marder та танках Leopard 2.

Бундесвер використовує майже 1500 об’єктів нерухомості в Німеччині, включаючи військові навчальні майданчики, казарми, адміністративні будівлі та районні військові комісії. Відповідно до Правил повітряного руху, дронам заборонено літати над територіями Бундесверу, мінімальна відстань становить 100 метрів.

Зауважимо, міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок має намір вислати з країни понад 30 дипломатів РФ. Раніше німецькі органи безпеки заявили, що представники РФ можуть використати свій дипломатичний імунітет для вербування інформаторів з метою саботажу чи поширення дезінформації.