У понеділок, 17 квітня, у межах другого дня саміту країн G7, міністри закордонних справ країн "Групи семи" домовилися посилити контроль за дотриманням запроваджених проти Росії санкцій та ефективніше реагувати на передачу зброї третіми країнами до РФ.

Про це йдеться на сайті МЗС Японії.

Зазначено, що учасники саміту обговорили поточну ситуацію в Україні та майбутні перспективи країни. Глава МЗС Японії Хаяші Йошімаса наголосив, що під час затяжної війни важливо дотримуватися єдності між країнами G7 та іншими країнами-союзниками. У контексті цього вирішено продовжувати вводити санкції проти Росії та контролювати їх дотримання.

Крім того, Йошімаса наголосив, що заходи, націлені проти обходу санкцій і постачання зброї третіми країнами до РФ, є головними питаннями.

Як повідомляється, міністри закордонних справ країн G7 підтримують необхідність посилення санкцій стосовно Росії і налаштовані на подальшу рішучу підтримку України. Учасники зустрічі зауважили, що Росія “повинна негайно і беззастережно вивести всі свої сили з території України”.

Також Йошімаса різко висловився щодо обіцянок президента Росії розгорнути тактичну ядерну зброю в Білорусі, засудивши відтак наміри Володимира Путіна.

Нагадаємо, що 25 березня Путін заявив, що планує будівництво ядерного сховища в Білорусі. Він сказав, що збереже контроль над будь-якою тактичною ядерною зброєю, яку Москва планує розмістити в сусідній Білорусі.

Володимир Путін порівняв розміщення зброї в Білорусі з практикою Сполучених Штатів щодо розміщення ядерної зброї в Європі. Вашингтон зберігає контроль над зброєю, у такий спосіб убезпечуючи країни її розміщення, як-от Німеччину, від порушення своїх зобов’язань як неядерних держав.

Немає гарантій, що російський лідер виконає свій план розміщення зброї в Білорусі, але будь-який ядерний сигнал Путіна викликає занепокоєння на Заході. У Німеччині вже розкритикували заяву Путіна.