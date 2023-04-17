Про це йдеться на сайті МЗС Японії.
Зазначено, що учасники саміту обговорили поточну ситуацію в Україні та майбутні перспективи країни. Глава МЗС Японії Хаяші Йошімаса наголосив, що під час затяжної війни важливо дотримуватися єдності між країнами G7 та іншими країнами-союзниками. У контексті цього вирішено продовжувати вводити санкції проти Росії та контролювати їх дотримання.
Крім того, Йошімаса наголосив, що заходи, націлені проти обходу санкцій і постачання зброї третіми країнами до РФ, є головними питаннями.
Як повідомляється, міністри закордонних справ країн G7 підтримують необхідність посилення санкцій стосовно Росії і налаштовані на подальшу рішучу підтримку України. Учасники зустрічі зауважили, що Росія “повинна негайно і беззастережно вивести всі свої сили з території України”.
Також Йошімаса різко висловився щодо обіцянок президента Росії розгорнути тактичну ядерну зброю в Білорусі, засудивши відтак наміри Володимира Путіна.
Нагадаємо, що 25 березня Путін заявив, що планує будівництво ядерного сховища в Білорусі. Він сказав, що збереже контроль над будь-якою тактичною ядерною зброєю, яку Москва планує розмістити в сусідній Білорусі.
Володимир Путін порівняв розміщення зброї в Білорусі з практикою Сполучених Штатів щодо розміщення ядерної зброї в Європі. Вашингтон зберігає контроль над зброєю, у такий спосіб убезпечуючи країни її розміщення, як-от Німеччину, від порушення своїх зобов’язань як неядерних держав.
Немає гарантій, що російський лідер виконає свій план розміщення зброї в Білорусі, але будь-який ядерний сигнал Путіна викликає занепокоєння на Заході. У Німеччині вже розкритикували заяву Путіна.
- Російський президент Володимир Путін заявив, що планує розгорнути тактичну ядерну зброю в Білорусі, звідки він здійснив частину свого вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Коли російський лідер використовує слово “ядерний”, світ звертає увагу, і це, видається, головна причина, чому він це сказав.
- Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу закликав союзників по НАТО не виключати Україну з транснаціонального альянсу в обмін на мир з Росією, попередивши, що це призведе до того, що Україна опиниться в “сірій зоні”, де її єдиним засобом стримування подальшої агресії з боку Москви стане все більш нищівна зброя.
- Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг у заяві з нагоди другої річниці чинності Договору про заборону ядерної зброї розкритикував керівництво РФ за ядерний шантаж.