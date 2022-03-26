Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.
У британській розвідці наголошують, що Росія продовжує тримати в облозі декілька великих українських міст, зокрема Харків, Чернігів, Маріуполь.
Водночас у розвідці наголошують, що війська окупантів не готові брати участь у широкомасштабних міських піхотних операціях. Натомість вони будуть бомбардувати українські міста з метою деморалізувати оборонні сили України.
У розвідці вважають, що РФ продовжить використовувати “потужну вогневу міць у містах України”. Таким чином, ціною життів мирних українців, окупанти намагатимуться уникнути втрат серед своїх військових.
- Нагадаємо, у Міністерстві оборони України заявили, що російській армії вдалося досягти певних успіхів у створенні сухопутного коридору між анексованим Кримським півостровом та частиною Донецької області.
- Раніше заступник начальника Генштабу РФ генерал-полковник Сергій Рудський заявив, що “перший етап” російського військового плану в Україні завершено. Тепер російські війська зосередяться на Донбасі.
- Відомо, що станом на ранок тридцять першої доби з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну ворог не полишає спроб ведення штурмових дій, здійснює авіаційні нальоти та намагається нанести вогневе ураження окремим підрозділам ЗСУ. Але безрезультатно.