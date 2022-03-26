У розвідці Великої Британії вважають, що російські окупанти продовжать повітряні та артилерійські бомбардування українських міст. Таким чином РФ намагатиметься зменшити свої втрати та деморалізувати українських захисників.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії.

У британській розвідці наголошують, що Росія продовжує тримати в облозі декілька великих українських міст, зокрема Харків, Чернігів, Маріуполь.

Водночас у розвідці наголошують, що війська окупантів не готові брати участь у широкомасштабних міських піхотних операціях. Натомість вони будуть бомбардувати українські міста з метою деморалізувати оборонні сили України.

У розвідці вважають, що РФ продовжить використовувати “потужну вогневу міць у містах України”. Таким чином, ціною життів мирних українців, окупанти намагатимуться уникнути втрат серед своїх військових.