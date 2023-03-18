Представник Головного управляння розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зауважив, що РФ все ще продовжуватиме завдавати ракетних ударів по території України. Однак навряд чи вони зможуть призвести до критичних наслідків для української економіки і логістики.

Про це він заявив в етері телемарафону.

Андрій Юсов сказав, що росіяни не відмовляються від ракетного терору як інструменту залякування, однак цей бліцкриг провалився, відколи почався.

Представник ГУР розповів, що розвідка спостерігає збільшення інтервалів між ракетними атаками ворога. Якщо раніше окупанти щотижня завдавали масованих ракетних ударів, то зараз інтервал між ними збільшився.

“Вони використовують “Шахеди”, але вже по-іншому і кількісно, і по інтервалах. Ну і високоточного ракетного озброєння у росіян стає справді мало”, – розповів розвідник.

За словами Юсова, противник більше не може дозволити собі завдавати масованих ударів по Україні “Калібрами”, “Іскандерами” та “Кинжалами”.

“Застарілого ракетного озброєння у РФ ще багато. Особливо, коли йдеться про С-300 – це означає підвищення загрози для прифронтових територій і ми бачимо ці руйнування досі по Запоріжжю й інших містах. Але загалом ця тактика ракетного терору вже зазнала поразки”, – резюмував він.