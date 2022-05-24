Про це повідомило видання The Guardian.
Уряд США зафіксував навчання, коли президент Джо Байден зустрічався з лідерами Австралії, Індії та Японії. Захід відбувся в Токіо.
За даними офіційних представників влади Південної Кореї, літаки РФ та КНР увійшли в розпізнавальну зону системи ППО. Серед них були два китайські військові літаки і чотири російські бойові літаки.
Видавництво додало, що подібне сигналізує про зміцнення зв’язків між Китаєм і Росією на тлі війни в Україні. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва зосередиться на розвитку відносин з Китаєм, але розгляне можливість відновлення відносин з Заходом.
- Нагадаємо, у Кремлі прокоментували відставку радника місії Росії при ООН у Женеві Бориса Бондарєва, фактично назвавши його ворогом країни.
- Експорт китайських технологій до РФ різко скоротився після того, як у березні цього року уряд США запровадив антиросійські санкції. За словами міністерки торгівлі США Джини Раймондо, це можна оцінити як настороженість КНР щодо порушення торгових заборон.