Про це повідомило видання The Guardian.

Уряд США зафіксував навчання, коли президент Джо Байден зустрічався з лідерами Австралії, Індії та Японії. Захід відбувся в Токіо.

За даними офіційних представників влади Південної Кореї, літаки РФ та КНР увійшли в розпізнавальну зону системи ППО. Серед них були два китайські військові літаки і чотири російські бойові літаки.

Видавництво додало, що подібне сигналізує про зміцнення зв’язків між Китаєм і Росією на тлі війни в Україні. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва зосередиться на розвитку відносин з Китаєм, але розгляне можливість відновлення відносин з Заходом.