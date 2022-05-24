РФ вперше з початку вторгнення в Україну провела спільні військові навчання з Китаєм. Їхнє проведення зафіксували у північно-східній Азії.

Про це повідомило видання The Guardian.

Уряд США зафіксував навчання, коли президент Джо Байден зустрічався з лідерами Австралії, Індії та Японії. Захід відбувся в Токіо.

За даними офіційних представників влади Південної Кореї, літаки РФ та КНР увійшли в розпізнавальну зону системи ППО. Серед них були два китайські військові літаки і чотири російські бойові літаки.