Про це повідомило російське пропагандистське видання “РИА Новости“.

Новопризначений голова “Роскосмосу” Юрій Борисов заявив про таке у доповіді президенту Володимиру Путіну.

“Ви знаєте, що ми ведемо роботу в рамках міжнародного співробітництва на Міжнародній космічній станції. Безумовно, всі свої зобов’язання ми виконаємо перед нашими партнерами, але рішення та відхід з цієї станції після 2024 року прийнято”, – сказав Борисов.

До цього часу у РФ планують формувати російську орбітальну станцію. У квітні ексглава “Роскосмосу” Дмитро Рогозін заявляв, що РФ попередить про вихід з МКС за рік до закінчення роботи. Такий термін передбачено міжнародними зобов’язаннями.