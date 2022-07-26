Про це повідомило російське пропагандистське видання “РИА Новости“.

Новопризначений голова “Роскосмосу” Юрій Борисов заявив про таке у доповіді президенту Володимиру Путіну.

“Ви знаєте, що ми ведемо роботу в рамках міжнародного співробітництва на Міжнародній космічній станції. Безумовно, всі свої зобов’язання ми виконаємо перед нашими партнерами, але рішення та відхід з цієї станції після 2024 року прийнято”, – сказав Борисов.

До цього часу у РФ планують формувати російську орбітальну станцію. У квітні ексглава “Роскосмосу” Дмитро Рогозін заявляв, що РФ попередить про вихід з МКС за рік до закінчення роботи. Такий термін передбачено міжнародними зобов’язаннями.

США та ЄС наклали санкції на російську космічну галузь після початку вторгнення в Україну. “Роскосмос” звертався до NASA, Європейського та Канадського космічних агентств з вимогою скасувати частину обмеженнь. А саме щодо російських підприємств РКЦ “Прогрес”, “Російські космічні системи” та головного інституту ЦНДІмаш. У Росії аргументували тим, що без них неможливо обговорювати безпечну експлуатацію МКС.