Про це повідомило російське пропагандистське видання “РИА Новости“.
Новопризначений голова “Роскосмосу” Юрій Борисов заявив про таке у доповіді президенту Володимиру Путіну.
“Ви знаєте, що ми ведемо роботу в рамках міжнародного співробітництва на Міжнародній космічній станції. Безумовно, всі свої зобов’язання ми виконаємо перед нашими партнерами, але рішення та відхід з цієї станції після 2024 року прийнято”, – сказав Борисов.
До цього часу у РФ планують формувати російську орбітальну станцію. У квітні ексглава “Роскосмосу” Дмитро Рогозін заявляв, що РФ попередить про вихід з МКС за рік до закінчення роботи. Такий термін передбачено міжнародними зобов’язаннями.
США та ЄС наклали санкції на російську космічну галузь після початку вторгнення в Україну. “Роскосмос” звертався до NASA, Європейського та Канадського космічних агентств з вимогою скасувати частину обмеженнь. А саме щодо російських підприємств РКЦ “Прогрес”, “Російські космічні системи” та головного інституту ЦНДІмаш. У Росії аргументували тим, що без них неможливо обговорювати безпечну експлуатацію МКС.
- Нагадаємо, через широкомасштабне вторгнення російських військ на територію України, Європейський Союз продовжив економічні санкції проти Росії ще на пів року.
- Раніше повідомлялося, що Європейський Союз готує нові санкції проти майже півсотні росіян та цілої низки юридичних осіб. Прокремлівське байкерське угруповання “Нічні вовки” більше не зможе їздити Європою, під обмеження також потраплять “Сбєрбанк” та мер Москви.