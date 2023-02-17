Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на заяву представника ГУР МОУ Вадима Скібіцького.

Представник воєнної розвідки розповів, що ще задовго до подій 2014 року безліч індикаторів сигналізували про необхідність вживати не тільки оперативних заходів, але й мати чітку стратегію на випадок серйозної російської ескалації на Кримському півострові. Проте ніякої реакції тодішнього президента Януковича, якого заочно засудили за державну зраду, не було.

За його словами, загалом сам факт розташування Чорноморського флоту РФ у Криму українська розвідка розцінювала як одну з ключових загроз національній безпеці й це було відображено у воєнній доктрині нашої держави.

Після “Харківських угод” росіяни почали приховано перекидати на півострів нове озброєння та посилювати своє військове угруповання як у Криму, так і поруч з українськими кордонами. При цьому Москва значно активізувала розвідувальну діяльність.

Вадим Скібіцький розповів, що влітку 2013-го неподалік півострова українські науковці випадково запеленгували незвичний сигнал та повідомили військових. У результаті проведеної спецоперації з дна Чорного моря тоді підняли кабель від пристрою ведення гідроакустичної розвідки, але через витік інформації росіян попередили, і вони встигли прибрати обладнання.

“В умовах, коли представники влади, наділені повноваженнями давати відповідні накази, фактично працювали в інтересах Росії та роками підривали нашу обороноздатність, а ворог системно готувався до захоплення Криму, про ефективність спроб завадити окупації говорити не доводиться”, – сказав Вадим Скібіцький.

Він також зауважив, що українська розвідка ретельно відстежує динаміку настроїв населення в тимчасово окупованому Криму, й ставлення до Москви на півострові змінюється – як у тих, хто має постраждалих від війни родичів на материковій частині України, так і у симпатиків російського окупаційного режиму у Криму після його звірств та воєнних злочинів.

Щодо деокупації Кримського півострова представник воєнної розвідки зауважив, що процес включатиме військовий, економічний, соціально-гуманітарний та юридичний аспекти.

“Після відновлення територіальної цілісності України, у Криму буде реалізовано комплекс необхідних програм для відновлення там нормального і безпечного життя. Кримський півострів знову стане популярним українським курортом”, – підсумував представник ГУР МО України.