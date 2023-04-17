У Росії мобілізованих військових, ймовірно, змушують підписувати контракт з приватною військовою компанією "Вагнер", щоб компенсувати втрати особового складу ПВК на війні в Україні.

Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, підтвердженням примусового укладання контракту з ПВК “Вагнер” слугують скарги мобілізованих з Московської та Іванівської областей. У публічному зверненні вони заявили, що 170 військовослужбовців були змушені підписати контракт з ПВК “проти власної волі”.

Крім того, за даними російських джерел, 100 мобілізованих у Луганській області зникли станом на 7 квітня після того, як відмовилися підписати контракти з групою “Вагнер”. Також оприлюднені 11 квітня кадри з геолокацією показали, як найманці затримують мобілізованих у Кадіївці перед супроводом особового складу на невизначене місце навчання.

В ISW додали, що Міноборони РФ може дозволити мобілізованим підписувати контракти з ПВК “Вагнер”, однак статус мобілізованого персоналу, який спочатку був призначений для звичайних підрозділів, тоді стає незрозумілим.