Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.
За даними аналітиків, підтвердженням примусового укладання контракту з ПВК “Вагнер” слугують скарги мобілізованих з Московської та Іванівської областей. У публічному зверненні вони заявили, що 170 військовослужбовців були змушені підписати контракт з ПВК “проти власної волі”.
Крім того, за даними російських джерел, 100 мобілізованих у Луганській області зникли станом на 7 квітня після того, як відмовилися підписати контракти з групою “Вагнер”. Також оприлюднені 11 квітня кадри з геолокацією показали, як найманці затримують мобілізованих у Кадіївці перед супроводом особового складу на невизначене місце навчання.
В ISW додали, що Міноборони РФ може дозволити мобілізованим підписувати контракти з ПВК “Вагнер”, однак статус мобілізованого персоналу, який спочатку був призначений для звичайних підрозділів, тоді стає незрозумілим.
- Депутат від партії “Єдина Росія” Олександр Сидякін заявив, що Володимир Путін планує виставити кандидатури учасників війни на регіональних виборах в 2023 і 2024 роках.
- Фахівці Інституту вивчення війни прокоментували есе очільники ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина – яке він опублікував напередодні – у якому він зазначає, що майбутній контрнаступ України, найімовірніше, буде успішним, а не провальним. Водночас, на його думку, поразка Росії призведе до сплеску патріотизму у росіян та дозволить російській нації пройти “вогневе хрещення, необхідне, щоб вийти переможцем і перемогти Україну”.