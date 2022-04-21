Про це сповістив представник України в ООН Сергій Кислиця.
У відповідь на пропозицію встановити з 21 квітня “великоденну гуманітарну паузу” для організації гуманітарних коридорів та евакуації цивільних, представники РФ під час засідання Радбезу ООН заявили, що це неправдиво та не щиро”.
“Ці заклики є прагненням дати київським націоналістам і радикалам передишку для того, щоб вони могли перегрупуватися, отримати нові партії зброї та паралельно влаштувати нові нелюдські провокації й запустити нові фейки про дії російських солдатів”, – заявив представник РФ в ООН.
Своєю чергою Сергій Кислиця оцінив подібну промову як “позицію московського фюрера”.
.@antonioguterres закликав встановити з 21 квітня «великоденну гуманітарну паузу» для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти pic.twitter.com/mV0YkHSGfQ
— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022
- Нагадаємо, Митрополит Епіфаній заявив, що Всеукраїнська рада церков та релігійні організації надсилали запити, щоб Росія припинила обстріли хоча б на період Великодня.
- У МЗС України та в ЄС підтримали заклик генсекретаря ООН Антоніу Гутерріша запровадити режим “тиші” на час Страсного тижня Великодня. Зокрема з 21 по 24 квітня відкрити гуманітарні коридори.