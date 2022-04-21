РФ відмовила на пропозицію генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гуттеріша про введення в Україні 4-денної Великодньої гуманітарної паузи або так званого "Великоднього перемир'я".

Про це сповістив представник України в ООН Сергій Кислиця.

У відповідь на пропозицію встановити з 21 квітня “великоденну гуманітарну паузу” для організації гуманітарних коридорів та евакуації цивільних, представники РФ під час засідання Радбезу ООН заявили, що це неправдиво та не щиро”.

“Ці заклики є прагненням дати київським націоналістам і радикалам передишку для того, щоб вони могли перегрупуватися, отримати нові партії зброї та паралельно влаштувати нові нелюдські провокації й запустити нові фейки про дії російських солдатів”, – заявив представник РФ в ООН.

Своєю чергою Сергій Кислиця оцінив подібну промову як “позицію московського фюрера”.