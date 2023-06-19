Джерело: ReliefWeb.
За словами гуманітарної координаторки ООН в Україні Деніз Браун, організація співпрацює з урядами України та РФ. Вона заявила, що ООН працює для ефективного доставлення гуманітарної допомоги усім людям, які постраждали внаслідок знищення Каховської греблі.
“Уряд РФ поки що відхилив наш запит на доступ до територій, які перебувають під його тимчасовим військовим контролем. ООН продовжуватиме працювати над пошуком необхідного доступу. Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом. Не можна відмовити у допомозі людям, які її потребують, – наголосила Браун.
Координаторка наголосила, що організація робитиме все можливе для допомоги всім людям, включно з постраждалими внаслідок руйнування греблі, які терміново потребують життєво необхідної допомоги, “незалежно від того, де вони перебувають”.
- Раніше в Організації Об’єднаних Націй закликали Росію дозволити постачання гуманітарної допомоги в райони, які постраждали від руйнування дамби Каховської ГЕС.
- Зауважимо, дамбу Каховської ГЕС спроєктували так, щоб протистояти майже будь-якому зовнішньому нападу, який тільки можна уявити. Докази свідчать про те, що Росія підірвала її зсередини.
- 7 червня президент Володимир Зеленський заявив, що зараз потрібна чітка і швидка реакція світу на підрив дамби Каховської ГЕС. Україні потрібна підтримка та допомога міжнародних організацій у порятунку людей на окупованій частині Херсонщини, що потерпає від підтоплення.