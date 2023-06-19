В Організації об'єднаних націй (ООН) заявили, що РФ відмовила їм у наданні доступу до окупованих районів Херсонщини, постраждалих внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Джерело: ReliefWeb.

За словами гуманітарної координаторки ООН в Україні Деніз Браун, організація співпрацює з урядами України та РФ. Вона заявила, що ООН працює для ефективного доставлення гуманітарної допомоги усім людям, які постраждали внаслідок знищення Каховської греблі.

“Уряд РФ поки що відхилив наш запит на доступ до територій, які перебувають під його тимчасовим військовим контролем. ООН продовжуватиме працювати над пошуком необхідного доступу. Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом. Не можна відмовити у допомозі людям, які її потребують, – наголосила Браун.

Координаторка наголосила, що організація робитиме все можливе для допомоги всім людям, включно з постраждалими внаслідок руйнування греблі, які терміново потребують життєво необхідної допомоги, “незалежно від того, де вони перебувають”.