Про це йдеться в оприлюдненому звіті компанії Microsoft.
Моніторинг компанія Microsoft проводила з червня 2020 року по липень 2021 року.
За цей час виявили, що за більшістю кібератак, що підтримуються державою, стоїть Росія.
Зауважимо, що підрахунки проводились на основі даних про кібератаки у світі, які зафіксувала лише компанія Microsoft.
Так, автори доповіді заявили, що Росія відповідальна за 58% хакерських атак, ефективність російських атак складає 32%.
“Протягом останнього року групи діяльності з Росії зміцнили свої позиції. Як гостра загроза глобальній цифровій екосистемі вони демонструють адаптивність, наполегливість, готовність використовувати надійну техніку, засоби анонімності та інструменти з відкритим кодом, що ускладнює їх виявлення”, – йдеться у звіті.
Основними цілями були державні відомства та аналітичні центри США, України, Великобританії та європейських країн, що є членами НАТО.
В Microsoft зауважили, що за аналогічний період 2019-2020 років на РФ припадало 52% кібератак у світі.
Друге місце, за кількістю спонсорованих державою атак, посіла Північна Корея країни – 23%, раніше цей показник був меншим – 11% . Далі – Іран з часткою 11%. Китай своєю чергою знизився з 12% до 8%.
- Нагадаємо, Хакери з РФ атакували урядові мережі США і Європи.
- Наприкінці минулого року сталася хакерська атака на федеральні відомства США, відома як злам SolarWind. У січні цього року американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють в атаці російських хакерів. У США вважають, що це було операцією зі збору розвідувальної інформації. Президент Microsoft Бред Сміт назвав атаку “найбільшою та найскладнішою у світі”. Кібератака порушила роботу понад 100 американських компаній та дев’яти державних установ.