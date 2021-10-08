Компанія Microsoft заявила, що на Росію припадає 58% спонсорованих державою кібератак минулого року.

Про це йдеться в оприлюдненому звіті компанії Microsoft.

Моніторинг компанія Microsoft проводила з червня 2020 року по липень 2021 року.

За цей час виявили, що за більшістю кібератак, що підтримуються державою, стоїть Росія.

Зауважимо, що підрахунки проводились на основі даних про кібератаки у світі, які зафіксувала лише компанія Microsoft.

Так, автори доповіді заявили, що Росія відповідальна за 58% хакерських атак, ефективність російських атак складає 32%.

“Протягом останнього року групи діяльності з Росії зміцнили свої позиції. Як гостра загроза глобальній цифровій екосистемі вони демонструють адаптивність, наполегливість, готовність використовувати надійну техніку, засоби анонімності та інструменти з відкритим кодом, що ускладнює їх виявлення”, – йдеться у звіті.

Основними цілями були державні відомства та аналітичні центри США, України, Великобританії та європейських країн, що є членами НАТО.

В Microsoft зауважили, що за аналогічний період 2019-2020 років на РФ припадало 52% кібератак у світі.

Друге місце, за кількістю спонсорованих державою атак, посіла Північна Корея країни – 23%, раніше цей показник був меншим – 11% . Далі – Іран з часткою 11%. Китай своєю чергою знизився з 12% до 8%.