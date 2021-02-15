Голова компанії Microsoft Бред Сміт заявив, що хакерська атака, в якій США звинуватили Росію і яка використовувала американську технологічну компанію SolarWinds в якості бази для злому систем ряду американських державних установ, стала найбільшою в історії.

Про це повідомляє Reuters.

У розмові з ведучими американського політичного шоу “60 хвилин” глава Microsoft назвав атаку на SolarWinds “наймасштабнішою і найбільш складною кібероперацією”.

“Я думаю, з точки зору програмної інженерії, напевно, буде справедливо сказати, що це найбільша і найвитонченіша атака, яку коли-небудь бачив світ”, – сказав Сміт.

“Коли ми проаналізували все, що вдалося зібрати фахівцям Microsoft, ми поставили собі питання: скільки розробників працювало над цією атакою. В результаті ми прийшли до висновку, що за кодом стояло близько тисячі”, – поділився своєю думкою Сміт.

Росія заперечує свою причетність до кібератаки.

Нагадаємо, про масштабну кібератаку стало відомо в грудні 2020 року, коли її виявила американська влада. Вона тривала протягом декількох місяців. Зазначалося, що органи влади США зазнали безпрецедентної кібератаки через програмне забезпечення компанії SolarWinds.

Про ймовірну причетність Росії до атаки повідомляв держсекретар США Майк Помпео. Однак чинний на той час президент США Дональд Трамп заявляв, що за зломом, швидше за все, стоїть Китай.