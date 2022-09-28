Росіян, яких почали мобілізовувати на війну проти України після указу президента РФ Володимира Путіна про часткову мобілізацію, без попередньої підготовки одразу відправляють на лінію фронту в тимчасово окупованих українських областях.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Зокрема військовослужбовців Західного військово округу РФ, яких мобілізували після 21 вересня, відправляють на лінію фронту у Харківській та Херсонській областях. Це означає. що на повномасштабну війну їх направили без попередньої підготовки.

Відповідне відео було опубліковане мобілізованим військовослужбовцем 1-го танкового полку невизначеної військової частини РФ. У відео йдеться про те, що його підрозділ з новомобілізованих росіян не проходитиме підготовку, а одразу буде доправлений на тимчасово окуповану частину Херсонщини 29 вересня.

Кореспондент Радіо Свобода Марк Крутов визначив геолокацію росіянина та з’ясував, що на відео – військовослужбовець бази 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії, що у Калінінці Московської області.

Експерти ISW нагадали, що наприкінці серпня російські війська перекинули частини 147-го артилерійського полку 2-ї мотострілецької дивізії в Херсонську область і, ймовірно, намагаються підсилити підрозділи на півдні (які діяли в Київській та Харківській областях) щойно мобілізованими росіянами.

“Підрозділи 2-ї мотострілецької дивізії, які раніше базувалися поблизу Ізюма, попросили залишити свої позиції 30 серпня через моральне виснаження”, – додали в ISW.

Також російське опозиційне видання “Медіазона” повідомило, що мобілізовані 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії, яка дислокується у Валуйках, відправляються на передову Донбасу лише за один день навчань.

“ISW не може незалежно перевірити звіт “Медіазони”, але 237-й полк також діяв навколо Ізюма з кінця березня. Навряд чи мобілізовані, пройшовши день-два навчання, суттєво посилять російські позиції, постраждалі від українських контрнаступів на півдні та сході”, – резюмували експерти.