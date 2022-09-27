Мобілізація у РФ призведе до тиску на російську економіку. Рішення призвати до лав російської армії 300 тисяч чоловіків завдасть відчутного удару по її найслабших ланках.

Про це повідомило Bloomberg.

Видання опитало російських економістів. Вони висловили думку, що призов спричинить відчутний удар по споживчих настроях. Своєю чергою це призведе до суттєвого падіння внутрішнього попиту. Економісти прогнозують, що мобілізація спричинить ще 0,5% до скорочення ВВП цього року.

У випадку, якщо до ЗС РФ дійсно призвуть 300 тисяч чоловіків, то приблизно один зі ста чоловіків буде змушений звільнитися з роботи, щоб піти воювати. Дефіцит робочої сили провокує також те, що чоловіки активно тікають з країни, аби уникнути залучення на війну.

Російські компанії прагнуть запобігти призову своїх працівників. Високотехнологічним підприємствам обіцяли, що їхніх працівників не будуть залучати на військову службу, але де-факто виявилося навпаки. Внаслідок цього деякі компанії стали евакуйовувати персонал до третіх країн приватними літаками.

Очікується, що від мобілізації найбільше постраждають галузі сільського господарства та будівництва. Більшість працівників є вихідцями з сільської місцевості. Мобілізація, а як наслідок від неї загиблі та поранені, призведуть до ще більшого зменшення росіян найбільш працездатного віку.

Експерти зазначили, що Кремль має намір збільшити фінансування війти проти України, що матиме вплив на гаманець пересічного громадянина. У РФ зростають комунальні послуги, а бюджет передбачає значний стрибок збору податку на прибуток упродовж наступних двох років.