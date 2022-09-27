Про це повідомило Bloomberg.
Видання опитало російських економістів. Вони висловили думку, що призов спричинить відчутний удар по споживчих настроях. Своєю чергою це призведе до суттєвого падіння внутрішнього попиту. Економісти прогнозують, що мобілізація спричинить ще 0,5% до скорочення ВВП цього року.
У випадку, якщо до ЗС РФ дійсно призвуть 300 тисяч чоловіків, то приблизно один зі ста чоловіків буде змушений звільнитися з роботи, щоб піти воювати. Дефіцит робочої сили провокує також те, що чоловіки активно тікають з країни, аби уникнути залучення на війну.
Російські компанії прагнуть запобігти призову своїх працівників. Високотехнологічним підприємствам обіцяли, що їхніх працівників не будуть залучати на військову службу, але де-факто виявилося навпаки. Внаслідок цього деякі компанії стали евакуйовувати персонал до третіх країн приватними літаками.
Очікується, що від мобілізації найбільше постраждають галузі сільського господарства та будівництва. Більшість працівників є вихідцями з сільської місцевості. Мобілізація, а як наслідок від неї загиблі та поранені, призведуть до ще більшого зменшення росіян найбільш працездатного віку.
Експерти зазначили, що Кремль має намір збільшити фінансування війти проти України, що матиме вплив на гаманець пересічного громадянина. У РФ зростають комунальні послуги, а бюджет передбачає значний стрибок збору податку на прибуток упродовж наступних двох років.
- У Польщі відкрито газопровід Baltic Pipe потужністю 10 млрд кубометрів на рік. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що епоха домінування Росії в газовій сфері закінчується.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що російській владі не вдається заспокоїти громадян, які протестують проти часткової мобілізації, тому Кремль вирішив перекласти провину за “неправильну мобілізацію” на місцеву владу.
- Найнебезпечніший момент у широкомасштабній війні Росії проти України, ймовірно, наближається. Адже існує ядерна загроза з боку Російської Федерації.
- Уряд Росії оголосив про рішення створити мобілізаційний військкомат на кордоні з Грузією. Його відкриють прямо на прикордонному пункті.