За даними американських і французьких аналітиків, російська кібервійна проти України здебільшого провалилася, і РФ все більше націлюється на європейських союзників Києва.

Про це повідомляє The Guardian

Французька оборонна компанія Thales у своєму у звіті повідомила, що Росія завдає кібератак по Польщі, скандинавським і балтійським країнам, метою яких є посіяти розбіжності та поширити антивоєнні повідомлення.

В оцінці загроз на початку березня корпорація Microsoft заявила, що за перші шість тижнів цього року росіяни здійснили атаки щонайменше в 17 європейських країнах.

Thales і Microsoft заявили, що повномаштабне вторгнення РФ в Україну супроводжувалося широкомасштабними кібератаками в Україні, але вони були відбиті.

Обидві фірми заявили, що наприкінці минулого року Росія перемикнула увагу на інші європейські країни.

“У третьому кварталі 2022 року Європа була втягнута в гібридну кібервійну високої інтенсивності в переломний момент конфлікту”, — сказав П’єр-Ів Жоліве, віцепрезидент Thales з кіберрішень.

Жоліве сказав, що країни за межами України страждають від “масової хвилі” DDoS-атак, коли сервер переповнюється запитами, які виводять з ладу мережу. Ці атаки все частіше здійснювалися групами “хактивістів”, пов’язаними з Кремлем, а не офіційними групами, і вони мали на меті посіяти хаос, а не знищити інфраструктуру, сказав Талес.

Польща, Латвія та Швеція були одними з найбільш постраждалих країн, йдеться у звіті Thales. У своїй оцінці Microsoft заявила, що атаки цього року в Європі були здебільшого спрямовані на державні установи з метою шпигунства.