Про це повідомляє The Guardian
Французька оборонна компанія Thales у своєму у звіті повідомила, що Росія завдає кібератак по Польщі, скандинавським і балтійським країнам, метою яких є посіяти розбіжності та поширити антивоєнні повідомлення.
В оцінці загроз на початку березня корпорація Microsoft заявила, що за перші шість тижнів цього року росіяни здійснили атаки щонайменше в 17 європейських країнах.
Thales і Microsoft заявили, що повномаштабне вторгнення РФ в Україну супроводжувалося широкомасштабними кібератаками в Україні, але вони були відбиті.
Обидві фірми заявили, що наприкінці минулого року Росія перемикнула увагу на інші європейські країни.
“У третьому кварталі 2022 року Європа була втягнута в гібридну кібервійну високої інтенсивності в переломний момент конфлікту”, — сказав П’єр-Ів Жоліве, віцепрезидент Thales з кіберрішень.
Жоліве сказав, що країни за межами України страждають від “масової хвилі” DDoS-атак, коли сервер переповнюється запитами, які виводять з ладу мережу. Ці атаки все частіше здійснювалися групами “хактивістів”, пов’язаними з Кремлем, а не офіційними групами, і вони мали на меті посіяти хаос, а не знищити інфраструктуру, сказав Талес.
Польща, Латвія та Швеція були одними з найбільш постраждалих країн, йдеться у звіті Thales. У своїй оцінці Microsoft заявила, що атаки цього року в Європі були здебільшого спрямовані на державні установи з метою шпигунства.
- З перших днів повномасштабного вторгнення росіяни не полишали спроб атакувати ІТ-системи “Укренерго”, кількість яких зросла щонайменше у декілька десятків разів.
- Після численних невдач на полі бою в Україні росіяни посилюють кібератаки на цивільні послуги, такі як електрика та інтернет, щоб зламати волю громадян і переломити хід війни.