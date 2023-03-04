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Росія втратила 200 000 армійців вбитими та пораненими – командуючий НАТО у Європі

Командуючий НАТО у Європі Крістофер Каволі заявив, що війська Росії у повномасштабній війні проти України вже складають понад 200 000 осіб вбитими та пораненими.

Субота, 4 березня 2023, 13:01
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Про це повідомляє Der Spiegel.

Каволі, під час свого виступу на традиційній трапезі Matthiae у мерії Гамбурга, заявив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україні НАТО повинне пристосуватись до нової реальності.

За його словами, масштаби російсько-української війни неймовірні. Він додав, що за понад рік повномасштабної війни Росія вже втратила більш як 2000 танків. Окрім цього, загинуло та були поранені понад 200 000 російських солдатів та більш як 1800 російських офіцерів.

Окрім цього, за словами Каволі, щоденно Росія випускає понад 23 000 артилерійських снарядів.

“Коли НАТО стає важко, аргументом має бути жорстка сила. Якщо інший йде з танком, у вас також повинен бути танк. Однак один урок, винесений із холодної війни, полягає в тому, що точність зброї – це те, що має значення. Крім того, важливі виробничі потужності. Війну виграє той, хто швидше виробляє”, — сказав Каволі.

Водночас генерал НАТО наголосив на важливості цивільного лідерства.

“Ми навчилися з цього конфлікту, що цивільне лідерство є абсолютно необхідним. Воно може мобілізувати націю та надихнути партнерів”, – додав він.

Теги: Війна в Україні, втрати росіян, Крістофер Каволі, НАТО, російсько-українська війна

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