Росія незаконно вивезла з тимчасово окупованого Маріуполя вже понад 1300 дітей. Більшість із них віддали на виховання у російські сім'ї.

Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, незаконним вивезенням маріупольських дітей займалась особисто представниця з прав дітей при адміністрації президента РФ Марія Львова-Бєлова.

Він додав, що за даними росіян, з Маріуполя було вивезено понад 1300 дітей і повертати їх РФ не має наміру.

“Абсолютна більшість дітей, близько 80% вже роздано по російських сім’ях. За процедурою спрощеної, у тому числі для маріупольських дітей, вони вже пройшли процедуру усиновлення на території Росії. Процес болісний, процес складний. Цим процесом займається офіс омбудсмена нашого, цим процесом займається офіс першої леді. Ми наскільки можемо, допомагаємо”, — сказав Андрющенко.

Він додав, що питанням викрадення дітей з Маріуполя зацікавились іноземні журналісти, оскільки Кремль приховує всю інформацію щодо таких депортацій.

За словами Андрющенка, що у багатьох дітей, яких викрали окупанти, батьки залишились в Україні.

“Ну і, власне, про що говорити далі, якщо безпосередньо сама Львова-Бєлова усиновила двох дітей із Маріуполя, власне, за цей період, тобто не ховаючи цей процес”, — сказав Андрющенко.