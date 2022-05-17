Про це йдеться в повідомленні британського видання The Guardian.
Під час розмови із журналістами в Брюсселі Боррель зазначив, що, найімовірніше, російські окупаційні війська зазнали значних втрат із початку повномасштабної військової агресії в Україні.
Однак політик також заявив, що не наважився б прогнозувати, наскільки довго Росія зможе протриматися в Україні.
Зокрема, на думку Борреля, якщо інформація про “15 % втрат” російських військ є правдивою, то це є “світовим рекордом” втрат армій, що здійснювали військову агресію.
Також Жозеп Боррель додав, що Євросоюз не дозволить Україні залишитися без військової техніки, доки триває військова агресія РФ.
- Раніше Боррель повідомляв, що всі країни ЄС підтримують вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
- Також раніше повідомлялося, що на думку Путіна, деякі європейські країни не зможуть відмовитися від російської нафти.