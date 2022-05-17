Верховний представник Європейського союзу із питань закордонних справ Жозеп Боррель повідомив, що Росія, найімовірніше, зазнала значних втрат в Україні.

Про це йдеться в повідомленні британського видання The Guardian.

Під час розмови із журналістами в Брюсселі Боррель зазначив, що, найімовірніше, російські окупаційні війська зазнали значних втрат із початку повномасштабної військової агресії в Україні.

Однак політик також заявив, що не наважився б прогнозувати, наскільки довго Росія зможе протриматися в Україні.

Зокрема, на думку Борреля, якщо інформація про “15 % втрат” російських військ є правдивою, то це є “світовим рекордом” втрат армій, що здійснювали військову агресію.

Також Жозеп Боррель додав, що Євросоюз не дозволить Україні залишитися без військової техніки, доки триває військова агресія РФ.