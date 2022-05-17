17 травня президент країни-агресорки Путін заявив, що деякі європейські країни не зможуть відмовитися від російської нафти, зауваживши, що їм необхідно "визнати власні помилки".

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Європейські країни продовжують запроваджувати нові санкції на ринки нафти й газу. Все це веде до інфляції. Але замість того, щоб визнати власні помилки, вони шукають когось для звинувачень”, – зауважив Путін.

За його словами, європейці визнають, що вони не можуть повністю відмовитися від російських енергоресурсів, а також очевидно, що окремі країни ЄС, де частка російських енергоносіїв особливо висока, ще довго не зможуть відмовитися від послуг РФ.

Він додав, що прийняті Євросоюзом рішення “та декларації про повну відмову від російських енергоносіїв вже спричинили зростання цін на нафту”.

Раніше Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що лідерам Європейського Союзу не вдалося досягти одностайності щодо заборони російської нафти під час зустрічі міністрів закордонних справ блоку.