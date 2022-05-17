Про це інформує американський телеканал CNN.
“Європейські країни продовжують запроваджувати нові санкції на ринки нафти й газу. Все це веде до інфляції. Але замість того, щоб визнати власні помилки, вони шукають когось для звинувачень”, – зауважив Путін.
За його словами, європейці визнають, що вони не можуть повністю відмовитися від російських енергоресурсів, а також очевидно, що окремі країни ЄС, де частка російських енергоносіїв особливо висока, ще довго не зможуть відмовитися від послуг РФ.
Він додав, що прийняті Євросоюзом рішення “та декларації про повну відмову від російських енергоносіїв вже спричинили зростання цін на нафту”.
Раніше Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що лідерам Європейського Союзу не вдалося досягти одностайності щодо заборони російської нафти під час зустрічі міністрів закордонних справ блоку.
- Нагадаємо, Європейський Союз залишить пункт щодо ембарго на російську нафту у шостому санкційному пакеті, навіть попри небажання деяких країн-членів ЄС відмовлятись від “чорного золота” з РФ.
- Напередодні ділове видання Bloomberg повідомило, що деякі країни-члени Європейського Союзу думають над тим, щоб на деякий час відкласти запровадження ембарго на російську нафту, адже суперечки навколо цього питання затягують процес введення нових санкцій проти РФ.
- Також у ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз може заплатити Угорщині за відмову від нафти з РФ, адже через позицію Будапешту шостий пакет антиросійських санкцій зайшов у глухий кут.