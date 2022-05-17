Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель впевнений, що Швеція та Фінляндія отримають рішучу і сильну підтримку країн-членів ЄС.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Перед засіданням Євроради верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель дав інтерв’ю журналістам.

Він наголосив, що впевнений у сильній та рішучій підтримці вступу до НАТО Швеції та Фінляндії зі сторони всіх країн-членів Європейського Союзу. Така підтримка, на думку Борреля, збільшує єдність країн ЄС та зміцнює їх.

Також Боррель сподівається, що проблему із запереченнями Туреччини щодо вступу вищезазначених країн до НАТО буде вирішено.

“Впевнений, що Єврорада рішуче підтримає членство Швеції та Фінляндії у НАТО. Наразі Туреччина висунула деякі заперечення. Я сподіваюся, що НАТО зможе їх подолати”, – заявив Боррель.

Своєю чергою, президент Фінляндії Саулі Нііністе впевнений, що за допомогою конструктивних дискусій ситуацію з Туреччиною буде вирішено, незважаючи на заяви Анкари, які впродовж останніх днів стають дедалі жорсткішими.