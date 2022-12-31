Протягом останніх днів російські армійці почали активніше застосовувати іранські БПЛА для атак на Україну. Експерти Інституту вивчення війни вважають, що однією з причин збільшення атак БПЛА може бути зменшення запасів високоточних ракет у РФ.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Аналітики зауважили, що атаки російських безпілотників відбулися після масштабної серії ударів російських ракет і безпілотників по критичній інфраструктурі України 29 грудня, під час яких російські сили запустили 23 безпілотники, більшість з яких були “Шахеди”.

Також у ніч на 30 грудня росіяни випустили по Україні 16 дронів і всі вони були збиті українською ППО.

“Застосування російськими військовими 39 безпілотників за останні два дні, використання 30 безпілотників Shahed 131 і -136 в ніч з 18 на 19 грудня та використання 13 безпілотників Shahed 14 грудня є значним збільшенням їх нещодавнього використання цих систем в Україні”, – йдеться у звіті.

На думку експертів, росіяни могли накопичити більше іранських БПЛА після того, як не застосовували їх з 17 листопада по 7 грудня, або ж отримали нову партію БПЛА з Тегерану, що дозволило їм збільшити темпи атак.

Російські війська, ймовірно, ще більше збільшили темпи своїх атак безпілотників, намагаючись підтримувати свою кампанію проти критичної інфраструктури України, враховуючи ймовірне вичерпання запасів високоточних ракет.

Водночас українська протиповітряна оборона нещодавно довела свою високу ефективність у знищенні безпілотників, а тому використання російськими військовими цих систем під час атак на цивільні об’єкти в тилових районах зменшує наслідки.

“Російські військові, ймовірно, продовжуватимуть використовувати збільшену кількість цих систем для атак на цивільні об’єкти в Україні у своїй помилковій спробі зламати бажання України воювати”, – резюмували експерти.