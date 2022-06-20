Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на дані розвідки.
За новими планами росіяни мають на меті поступово змінювати військову адміністрацію на т.з. цивільну. Одначе через спротив цивільного населення дедлайн щодо “налагодження мирного життя” вкотре перенесено, тепер на осінь.
До того ж часу на півдні росіяни планують налагодити російське “правове поле” та запустити навчальний рік, не без допомоги викладачів з тимчасово окупованого Криму, через те, що більшість місцевих відмовляються співпрацювати або полишили регіон.
Попри репресії місцеві продовжують спротив, тому про ніяке “добровільне” не йдеться. Враховуючи, що спротив має зростаючу тенденцію, то скоріш за все росіянам й надалі доведеться переносити кінцевий термін передачі влади “цивільній адміністрації.
- Нагадаємо, у тимчасово окупованій Херсонській області російська окупаційна “влада” викрадає мешканців після перевірки телефонів, якщо людина не видалила “неприйнятний” для росіян вміст. Наприклад, слово “орк” в особистому листуванні.
- У Херсонській області українські захисники постійно атакують позиції окупантів. Росіяни скаржаться, що підозрюють навіть пенсіонерів у співпраці з ЗСУ, тож навіть льотчики бояться виконувати бойові завдання.
- Раніше американські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що Херсонська область є надзвичайно важливою територією, яка буде визначати подальшу долю повномасштабної російсько-української війни. Українське командування розуміє це, тому здійснює успішний контрнаступ на Херсонщині, поки президент РФ кинув всі сили на захоплення Донецької та Луганської областей.