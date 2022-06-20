Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на дані розвідки.

За новими планами росіяни мають на меті поступово змінювати військову адміністрацію на т.з. цивільну. Одначе через спротив цивільного населення дедлайн щодо “налагодження мирного життя” вкотре перенесено, тепер на осінь.

До того ж часу на півдні росіяни планують налагодити російське “правове поле” та запустити навчальний рік, не без допомоги викладачів з тимчасово окупованого Криму, через те, що більшість місцевих відмовляються співпрацювати або полишили регіон.

Попри репресії місцеві продовжують спротив, тому про ніяке “добровільне” не йдеться. Враховуючи, що спротив має зростаючу тенденцію, то скоріш за все росіянам й надалі доведеться переносити кінцевий термін передачі влади “цивільній адміністрації.