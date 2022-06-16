Про це повідомила Служба безпеки України.
У перехопленій розмові окупант ділиться зі знайомим, що на фронті ситуації зовсім “погана”. Росіяни вважають, що коригувати вогонь по їхніх позиціях можуть навіть літні люди. Водночас в особового складу вже “дах їде”, а ті хто знаходиться на фронті “як діди стали, постаріли”.
“За місцевих – ніхто не певен: хто вони такі, що роблять. Може вони вночі е*ашаться з нами, а вдень вони мирні люди. Нікому не можна довіряти. Йде бабуся з пиріжками, а вночі вона може бути полковником, корегувальником артилерії”, – сказав російський солдат.
Окупант вважає, що просунутися далі буде важко, бо Збройні сили України міцно тримають позиції.
“У них там такі позиції… Щоб ти розумів, у нас навіть льотчики бояться літати”, – розповів він.
російські окупанти на Херсонщині потерпають від ЗСУ: не вилазять з окопів, сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника
Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які перехопила СБУ ⬇️ pic.twitter.com/zVHoEcbvhs
— СБ України (@ServiceSsu) June 16, 2022
- Нагадаємо, СБУ заблокувала київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних адміністрацій на сході України. Зокрема, постачала ворогу програмне забезпечення для збору комунальних платежів.
- Розвідники перехопили телефонну розмову російського солдата з Калінінграда, який скаржиться, що його підрозділ не виводять із зони бойових дій та не надають відпусток. Він збирається писати рапорт на звільнення, оскільки відмовляється надалі знаходитись у зоні бойових дій.
- У перехоплених розмовах російські військові обговорюють, як вбивають мирне населення. Один з окупантів сказав, що вони розстрілюють цивільних громадян, яких їм зовсім не шкода.