Про це повідомила Служба безпеки України.

У перехопленій розмові окупант ділиться зі знайомим, що на фронті ситуації зовсім “погана”. Росіяни вважають, що коригувати вогонь по їхніх позиціях можуть навіть літні люди. Водночас в особового складу вже “дах їде”, а ті хто знаходиться на фронті “як діди стали, постаріли”.

“За місцевих – ніхто не певен: хто вони такі, що роблять. Може вони вночі е*ашаться з нами, а вдень вони мирні люди. Нікому не можна довіряти. Йде бабуся з пиріжками, а вночі вона може бути полковником, корегувальником артилерії”, – сказав російський солдат.

Окупант вважає, що просунутися далі буде важко, бо Збройні сили України міцно тримають позиції.