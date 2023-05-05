На тимчасово захоплених територіях України російські загарбники змушують дітей віком від 14 років отримувати російські паспорти.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Відтак, росіяни заявили, що всі жителі тимчасово окупованих територій у віці 14 років зобов’язані отримати паспорт РФ. В іншому випадку їхні батьки сплатять штраф, а в подальшому їх можуть позбавити батьківських прав.

При цьому всі діти, які народилися після 30 вересня 2022 на захоплених територіях автоматично стають “громадянами РФ”.

У ЦНС пояснили, що таким чином російські загарбники штучно нарощують паспортизацію на тимчасово окупованих територіях, аби “виправдати” окупацію регіону.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях півдня України російські загарбники посилили репресії проти цивільних мешканців, які відмовляються отримувати російські паспорти.

Зокрема, для примусової паспортизації на тимчасово захоплених територіях росіяни створили “мобільні групи”, які вдаються до тиску й насильства, змушуючи місцевих мешканців отримувати російські паспорти.

Зазначається, що ще наприкінці березня Путін висловив своє невдоволення темпами паспортизації на тимчасово окупованих територіях. У відповідь окупаційна адміністрація розробила плани паспортизації й запустила так звані “мобільні групи” з паспортизації.

Відтак, ці групи їздять по домівках місцевого населення й “агітують” мешканців отримувати паспорти РФ. За даними ЦНС, нерідко під час такої “агітації” російські загарбники вдаються до тиску: від погроз до застосування фізичної сили.

У ЦНС нагадали, що росіяни сподіваються провести на тимчасово окупованих територіях псевдовибори до місцевих органів самоврядування й до парламенту у вересні 2023, але окупаційна влада ніяк не може набрати колаборантів. Перепоною є малі темпи паспортизації на тимчасово захоплених територіях.