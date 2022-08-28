Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух.
Так, за минулі шість годин зафіксували понад 200 прильотів по місту. Середня частина міста постраждала найбільш, горить центр
Старух подякував рятувальникам ДСНС та зауважив, що підрозділи зробили більш ніж 18 виїздів, та наразі продовжують пожежогасіння приватної забудови.
Внаслідок обстрілу постраждали троє осіб – матір з двома дітьми трьох і шести років. У постраждалих стан задовільний, їх ушпиталили.
“Ворог намагається забрати життя і здоров’я наших дітей”, – наголосив голова ОВА.
Він закликав жінок разом з дітьми евакуюватися в безпечні місця, поки є така можливість.
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