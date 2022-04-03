Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Стало відомо, що на деяких ділянках фронту ворог відводить окупаційні війська. Морально-психологічний стан ворожого війська залишається на вкрай низькому рівні, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На наявною інформацією, командири різних рівнів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу відмовляються їхати на війну проти України. Також відомо про те, що значна кількість військовослужбовців російської армії пишуть рапорти на звільнення, аби лише не брати участь в бойових діях.

Особовий склад двох батальйонно-тактичних груп ворога відмовився воювати в Україні. Наразі сплановано їхнє повернення до пунктів постійної дислокації. З метою поповнення втрат особового складу, керівництво ворожого війська здійснює агітацію цивільного населення щодо вступу до армії РФ. До таких заходів росіяни вдаються як на території своєї країни, так і на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Генштаб вкотре повідомляє про порушення російськими окупантами норм Міжнародного гуманітарного права щодо ведення війни. Ворог продовжує розміщувати озброєння та військову техніку у безпосередній близькості до житлової інфраструктури населених пунктів. На тимчасово окупованій території росіяни вдаються до фільтрувальних заходів, чинять насильство щодо місцевого населення, займаються мародерством та грабують людей.

На Донеччині та Луганщині захисникам України вдалося відбити шість атак з боку окупантів. Під час оборони на цих напрямках Силам оборони України знищено чотири танки, шість броньованих машин та сім автомобілів. Також повідомляється про те, що угруповання Повітряних сил ЗСУ за добу знищили 2 літаки, 1 вертоліт, 1 безпілотник та чотири крилаті ракети росіян.

Українська авіація продовжує наносити удари по скупченнях військ, логістичних осередках та колонах військової техніки ворога, додають у Генеральному штабі Збройних сил.