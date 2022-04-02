Про це повідомляє пресслужба Генштабу у Fecebook.

На Сіверському напрямку триває переміщення підрозділів окупаційних військ від державного кордону Україні вглиб на територію Білорусі. Значна частина військової техніки пошкоджена та буксирується.

Серед військовослужбовців збройних сил російської федерації поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення підрозділів, які базувалися в Чорнобильській зоні.

Водночас триває так звана “евакуація” цивільного автотранспорту, викраденого росіянами в Гостомелі, Ірпені, Бучі та Іванкові. Крім того, мародери намагаються відправити родичам награбоване майно.

Також окупанти заблокували виїзд з міста Буринь, у населеному пункті фіксується велике скупчення військової техніки. Триває блокада Путивля, місто оточене блокпостами ворога. В селищі Юр’єве Сумської області окупанти проводять рейди з метою перепису населення та пошуку зброї.

На Донецькому напрямку тривають спроби противника заволодіти Маріуполем, блокувати Рубіжне, Сєверодонецьк, Попасну, Троїцьке, Авдіївку, Мар’їнку та Красногорівку. Окупанти не мають успіху, зазнають втрат.

На Південнобузькому напрямку без суттєвих змін. Серед місцевого населення невизнаного Придністров’я поширюються чутки про силове примушення особового складу збройних сил так званої “ПМР” до участі у війні проти України.

На Приморському напрямку окупаційними військами продовжуються “фільтраційні заходи” в тимчасово захоплених населених пунктах.