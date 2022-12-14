За оновленою інформацією 14 грудня над Києвом та областю вже збито 13 ворожих дронів-камікадзе.

Про це повідомляє пресслужба КМВА у Telegram.

“Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ [Радіоелектронної боротьби] вже знищено 13 дронів-камікадзе”, — йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією від КМВА уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі Києва. Однак, люди не постраждали.

Нагадаємо, що окупанти випустили БПЛА на Київську область та Київ. Десять із них вже знищені українською ППО.

ДОВІДКА: 14 грудня близько 6 години ранку у Вінницькій, Житомирській, Київській областях та у місті Київ почалась повітряна тривога. Вже о 6:24 голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про вибухи в регіоні. Він наголосив, що працює ППО та закликав мешканців перебувати в укриттях. О 6:41 про вибухи у Шевченківському районі Києва повідомив мер столиці Віталій Кличко.