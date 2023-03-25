Протягом 25 березня військові РФ завдали удару по території Дніпропетровщини безпілотниками та з важкої артилерії. Ворог поцілив по двох громадах.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.

За його словами, неспокійно було у двох районах Дніпропетровської області.

Зокрема, Нікопольщину російські війська атакували з БПЛА. Там під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада.

Водночас в Синельниківському районі армія РФ завдала удару з важкої артилерії по Великомихайлівській громаді.

Як зауважив Лукашук, в обох випадках минулося без постраждалих. Наразі території обстрілів обстежуються.