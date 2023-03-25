Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук у Telegram.
За його словами, неспокійно було у двох районах Дніпропетровської області.
Зокрема, Нікопольщину російські війська атакували з БПЛА. Там під ворожий вогонь потрапила Марганецька громада.
Водночас в Синельниківському районі армія РФ завдала удару з важкої артилерії по Великомихайлівській громаді.
Як зауважив Лукашук, в обох випадках минулося без постраждалих. Наразі території обстрілів обстежуються.
- В Україні триває 395-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували майже 170 тисяч російських армійців, з яких 720 – протягом минулої доби.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на даний час Україна не може розпочати весняний контрнаступ.
- Протягом п’ятниці, 24 березня, українські військові відбили 59 атак російських загарбників на п’яти напрямках.