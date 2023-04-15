Російські окупанти укотре обстріляли Херсонську область. Під атаку потрапили службові автомобілі поліціянтів, унаслідок чого троє правоохоронців зазнали поранень.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Як зазначили правоохоронці, російські окупаційні війська завдали авіаударів по місту Берислав. Окупанти поцілили на територію фермерського господарства та підприємства з виробництва соняшникової олії.

Навколо місць вибухів керованих авіаційних бомб пошкоджено щонайменше 47 житлових будинків, місто та навколишні села залишилися без електропостачання.

Під ворожим обстрілом опинилось і місто Херсон. Росіяни цілили по інфраструктурних об’єктах, по території річкового порту, мікрорайону Корабел. Як наслідок – снарядами пошкоджені квартири у багатоповерхівках, приватні будинки та автомобілі.

У Херсоні у мікрорайоні Корабел службовий автомобіль правоохоронців потрапив під атаку БПЛА. Поранено двох поліцейських, автомобіль отримав механічні пошкодження.

Під ворожий обстріл також потрапили службові автомобілі поліцейських у місті Берислав. Внаслідок скидання модифікованих боєприпасів поранено одного працівника поліції, автомобілі отримали механічні пошкодження.