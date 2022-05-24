Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, коли поліціянти першими приїхали на допомогу, вони знайшли тіла двох чоловіків та жінки. Водночас одна жінка була важкопоранена. Їй надали першу допомогу та госпіталізували. Проте вона померла під час операції.

Гадай додав, що четверо загиблих на момент обстрілу перебували в одній багатоповерхівці. Він припустив, що вони мешкали там постійно або були сусідами. Загалом по місту – щонайменше шість загиблих.

“Стільки ж у Лисичанську, де в одній з багатоповерхівок вдалося врятувати життя чоловікові. Ще чотири будинки зруйновані в Золотому та три — в Новодружеську”, — наголосив голова Луганської ОВА.