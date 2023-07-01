Повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України
Протягом доби російські окупанти завдали 22 авіаційних удари та здійснили близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Основні зусилля ворог спрямовує на Лиманський, Бахмутський та Мар’їнський напрямки. За цю добу відбулось понад 30 бойових зіткнень.
Також, на Запорізькому та Херсонському напрямках російські війська намагаються не допустити просування наших військ та здійснили артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.
Ворог щодня зазнає значних втрат, які намагається приховати. Щоб не платити компенсації родинам, вбитих окупантів спалюють у мобільних крематоріях без ідентифікації та обліку. Один з таких крематоріїв працює в режимі 24/7 на території Бердянського порту.
- Російські окупанти продовжують використовувати цивільне населення в якості “живого щита”. У населеному пункті Тополівка Херсонської області, російське військове командування розселяє своїх військовослужбовців у приватних будинках, в яких проживає цивільне населення.
- Генерал армії США Марк Міллі заявив, що український контрнаступ відбувається повільніше, ніж прогнозувалось, але українські війська просуваються впевнено та цілеспрямовано.
- Президент України Володимир Зеленський цієї п’ятниці, 30 червня, заявив, що Україна хоче “показати результати” на полі бою до наступного саміту НАТО в Литві 11 липня.