Ворог здійснив наступальні дії на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, проте безуспішно.

Повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України

Протягом доби російські окупанти завдали 22 авіаційних удари та здійснили близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Основні зусилля ворог спрямовує на Лиманський, Бахмутський та Мар’їнський напрямки. За цю добу відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Також, на Запорізькому та Херсонському напрямках російські війська намагаються не допустити просування наших військ та здійснили артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.

Ворог щодня зазнає значних втрат, які намагається приховати. Щоб не платити компенсації родинам, вбитих окупантів спалюють у мобільних крематоріях без ідентифікації та обліку. Один з таких крематоріїв працює в режимі 24/7 на території Бердянського порту.