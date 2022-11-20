Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, увагу росіян привернула резонансна колективна скарга однієї з жительок міста. Річ у тім, що гауляйтери Донецької області прописали офіційні рішення щодо надання нового житла цивільним як компенсацію так, аби маріупольці не могли отримати житло. У результаті містяни поставили запитання: “Для кого будуються нові будинки?”.

Ватажок терористів Денис Пушилін провів нараду з “силовим блоком”. Він наказав придушити невдоволення серед жителів Маріуполя.

“Тому, вже зараз “МГБ” займається пошуком авторів та підписантів, аби через підвал та тортури пояснити, що не можна ставити такі запитання та скаржитись. Лише казати “дякую” та кланятись до землі”, — зазначив він.

У Маріуполі вже нараховується близько 30 тисяч громадян Росії. Весною очікується збільшення чоловічого населення та переїзд їх родин до міста.

“Тобто вже на кінець 2023 року загальна кількість заселених росіян може становити близько 100 тисяч нелюдів. Без військових. Це найкраща відповідь на питання, кому будують нові будинки й чому маріупольці, виселені зі знесених будинків залишаються без надії на житло”, — додає Андрющенко.