Очевидці кажуть, що після руйнування дамби Нової Каховки росіяни грабували доми та бомбили пляжі.

Джерело: Sky news

Внаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС, зараз в місті Херсон здійснюється постійна висадка човнів, оскільки рятувальні роботи посилюються, щоб дістатися до тих, хто застряг у паводковій воді.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що першочерговим завданням є евакуація тих, хто залишився у своїх будинках, і забезпечення свіжою питною водою районів, де, за їх прогнозами, найближчим часом виникнуть серйозні проблеми з постачанням.

«Обертайся, буде легше», — закликав волонтер Микола одного з пенсіонерів, якого він рятував із третього поверху багатоповерхівки.

Два поверхи внизу зараз повністю затоплені. «Я взагалі не можу зайти всередину свого дому», — сказав один із мешканців. «Вода зараз вище наших голів».

Волонтер Микола каже, що багато людей все ще застрягли, оскільки вірили, що вода не підніметься так високо.

Передбачається, що рівень води, швидше за все, ще підніметься.

До того часу буде важко оцінити довгостроковий вплив цього катастрофічного прориву дамби, за який російська влада продовжує заперечувати свою відповідальність.

Кілька свідків стверджують, що росіяни продовжують атакувати тих, хто намагається втекти з підконтрольної їм території по той бік повені.

Два човни з людьми похилого віку та членами родини причалили до Херсона, заявивши, що втекли від російських військ зі східного берега. Далі вони сказали, що росіяни також пограбували їхні будинки та бомбили пляжі.

Мирна жителька Ольга розповіла: «Течія була така сильна, що ми ледве встигли».

Друзі обіймали та втішали її, сидячи навколо декількох пакетів із речами, які встигли взяти з собою.

«Росіяни грабували наш дім і забирали двигуни для човнів. Вони забирали все. Наші хлопці тільки встигли врятувати два човни».