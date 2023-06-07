Джерело: Закарпатська ОВА.
“Закарпаття має регіональний план оперативного реагування на надзвичайні ситуації та готове приймати евакуйованих мешканців Херсонщини. Станом на зараз в області є близько двох тисяч місць для довгострокового проживання. За потреби в найкоротші терміни готові розгорнути ще до 10 тисяч тимчасових у закладах соціальної сфери”, – наголосив заступник голови ОВА Петро Добромільський.
Також він додав, що вже провели нараду з головами територіальних громад і районних військових адміністрацій, де обговорили чіткий алгоритм дій та реагування всіх відповідальних осіб на місцях.
“Найбільша потреба зараз – це питна вода. Наші колеги із Херсонської ОВА надіслали фото з одного з місцевих магазинів. За 6 л води людям треба заплатити 239 грн. Тому передусім відправляємо питну воду”, – прокоментував посадовець.
“Ми зараз шукаємо можливі шляхи для того, щоб евакуювати наших громадян, які знаходяться на лівому березі Дніпра, які були кинуті росіянами напризволяще”, – пояснив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Варто відзначити, 7 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував створити міжнародну комісію для розслідування руйнування дамби Каховської ГЕС.
- Внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції затоплено єдиний в Україні державний осетровий завод.
- У Дніпропетровській області спостерігають масовий мор риби. Така ж ситуація найближчими днями може розвинутися в інших постраждалих регіонах країни. Міністерство охорони здоров’я надало рекомендації на тлі зростаючої небезпеки.
- Внаслідок терористичного акту РФ на Каховській ГЕС на правобережжі Херсонщини затоплено орієнтовно 10 тисяч га сільськогосподарських земель. Та в декілька разів більше на лівому березі області, який зараз перебуває під тимчасовою окупацією.
- Внаслідок підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС у зонах підтоплення в Херсонській області спостерігається підвищена небезпека від вибухонебезпечних предметів.
- Американський вчений-гідролог Пітер Глейк заявив, що “руйнування Каховської дамби – одне з найбільших руйнувань водної інфраструктури за всю світову історію воєн, і є справжньою катастрофою”.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі попереджає, що прорвана Каховська дамба становить “небезпеку” для найбільшої атомної станції Європи.