Джерело: Закарпатська ОВА.

“Закарпаття має регіональний план оперативного реагування на надзвичайні ситуації та готове приймати евакуйованих мешканців Херсонщини. Станом на зараз в області є близько двох тисяч місць для довгострокового проживання. За потреби в найкоротші терміни готові розгорнути ще до 10 тисяч тимчасових у закладах соціальної сфери”, – наголосив заступник голови ОВА Петро Добромільський.

Також він додав, що вже провели нараду з головами територіальних громад і районних військових адміністрацій, де обговорили чіткий алгоритм дій та реагування всіх відповідальних осіб на місцях.

Водночас, як повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький, Закарпаття відправляє гуманітарну допомогу для Херсонщини.
“Найбільша потреба зараз – це питна вода. Наші колеги із Херсонської ОВА надіслали фото з одного з місцевих магазинів. За 6 л води людям треба заплатити 239 грн. Тому передусім відправляємо питну воду”, – прокоментував посадовець.
За його словами, всі райони також збирають найнеобхідніше: паливо, харчування довготривалого зберігання, медикаменти, дезінфектанти, генератори, насоси, гумові чоботи та водонепроникний одяг, надувні човни, лопати – усе, що може бути потрібним зараз і в найближчі кілька днів. На місцях організацією займаються районні військові адміністрації.
Зауважимо, уряд України шукає можливі варіанти евакуації місцевих жителів з окупованої частини Херсонської області після підриву Каховської ГЕС.

“Ми зараз шукаємо можливі шляхи для того, щоб евакуювати наших громадян, які знаходяться на лівому березі Дніпра, які були кинуті росіянами напризволяще”, – пояснив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Варто відзначити, 7 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував створити міжнародну комісію для розслідування руйнування дамби Каховської ГЕС.