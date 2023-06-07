На Закарпатті працюють над підготовкою місць для евакуйованих жителів районів, підтоплених унаслідок підриву дамби Каховської гідроелектростанції. Зокрема, область може прийняти до 12 тисяч осіб.

Джерело: Закарпатська ОВА.

“Закарпаття має регіональний план оперативного реагування на надзвичайні ситуації та готове приймати евакуйованих мешканців Херсонщини. Станом на зараз в області є близько двох тисяч місць для довгострокового проживання. За потреби в найкоротші терміни готові розгорнути ще до 10 тисяч тимчасових у закладах соціальної сфери”, – наголосив заступник голови ОВА Петро Добромільський.

Також він додав, що вже провели нараду з головами територіальних громад і районних військових адміністрацій, де обговорили чіткий алгоритм дій та реагування всіх відповідальних осіб на місцях.

Водночас, як повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький , Закарпаття відправляє гуманітарну допомогу для Херсонщини. “Найбільша потреба зараз – це питна вода. Наші колеги із Херсонської ОВА надіслали фото з одного з місцевих магазинів. За 6 л води людям треба заплатити 239 грн. Тому передусім відправляємо питну воду”, – прокоментував посадовець. За його словами, всі райони також збирають найнеобхідніше: паливо, харчування довготривалого зберігання, медикаменти, дезінфектанти, генератори, насоси, гумові чоботи та водонепроникний одяг, надувні човни, лопати – усе, що може бути потрібним зараз і в найближчі кілька днів. На місцях організацією займаються районні військові адміністрації. Зауважимо, уряд України шукає можливі варіанти евакуації місцевих жителів з окупованої частини Херсонської області після підриву Каховської ГЕС.

“Ми зараз шукаємо можливі шляхи для того, щоб евакуювати наших громадян, які знаходяться на лівому березі Дніпра, які були кинуті росіянами напризволяще”, – пояснив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Варто відзначити, 7 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував створити міжнародну комісію для розслідування руйнування дамби Каховської ГЕС.